Il Tribunale di Marsala riconosce il pagamento delle ferie non fruite per i docenti con supplenza annuale 

02/12/2024 15:30:00

Lo SNALS di Trapani celebra con soddisfazione una storica vittoria legale che segna un importante traguardo nella tutela dei diritti dei docenti con contratto di supplenza annuale o fino al 30 giugno. Il Tribunale di Marsala ha infatti accolto il ricorso presentato dal sindacato in favore di un proprio iscritto, riconoscendo il pagamento delle ferie non fruite da parte di un docente con supplenza.

Questa vittoria è il risultato di un lungo e attento lavoro di sensibilizzazione e difesa sindacale, che ha visto l’impegno e la professionalità degli Avvocati Daniela Giovanna Romeo e Silvestro Pisciotta, i quali hanno contribuito con determinazione al raggiungimento di un risultato tanto atteso. Non solo il docente coinvolto, ma l’intera categoria dei supplenti ha beneficiato di questo importante riconoscimento, che sancisce un principio fondamentale: anche i docenti con contratto di supplenza annuale o fino al 30 giugno hanno diritto al pagamento delle ferie maturate e non fruite.

Un diritto da rivendicare

Questa sentenza rappresenta una grande vittoria per i docenti, in quanto stabilisce che i diritti contrattuali non possono essere ignorati, nemmeno per coloro che ricoprono incarichi a tempo determinato. Lo SNALS di Trapani, da sempre attento alla difesa dei lavoratori della scuola, invita tutti i docenti interessati a presentare ricorso per ottenere il giusto riconoscimento di questo diritto. Inoltre, grazie all’impegno del sindacato, il ricorso è completamente gratuito per gli iscritti.

Un appello ai docenti interessati

Il segretario provinciale dello SNALS Trapani, commentando il successo, ha dichiarato: “Questa non è solo una vittoria legale, ma un riconoscimento della dignità professionale dei docenti con supplenze annuali o fino al 30 giugno. Invitiamo tutti coloro che si trovano in questa situazione a rivolgersi ai nostri uffici per presentare il ricorso e far valere i propri diritti. Questo è un diritto doveroso e non possiamo permettere che venga negato.”

La sentenza del Tribunale di Marsala costituisce un precedente fondamentale che rafforza la posizione dei lavoratori della scuola nella difesa dei loro diritti. Lo SNALS Trapani continuerà a lottare con fermezza per la tutela della categoria, ribadendo il proprio impegno nella difesa dei diritti dei lavoratori.

Per Maggiori Informazioni

I docenti interessati a presentare il ricorso possono contattare gli uffici SNALS di Trapani per ricevere assistenza e informazioni dettagliate sulla procedura. Non lasciate che i vostri diritti rimangano ignorati: unitevi a questa battaglia per la giustizia e il riconoscimento dei diritti dei lavoratori.