Al Cine-Teatro Olimpia di Campobello: "Donne di Cuori", con Luisa Corna e Giandomenico Anellino

02/12/2024 18:31:00

Successo di pubblico al Cine-Teatro Olimpia di Campobello di Mazara per il debutto della seconda edizione della rassegna teatrale Il Bello di Sicilia. Protagonisti della serata sono stati la cantante e conduttrice televisiva Luisa Corna e il maestro Giandomenico Anellino, con lo spettacolo musicale Donne di Cuori.

Luisa Corna, con la sua voce inconfondibile e il suo carisma, ha incantato il pubblico interpretando alcuni dei brani più iconici della musica italiana, come E penso a te, Se Telefonando, L’appuntamento e Caruso. Non sono mancati omaggi a grandi interpreti femminili come Mina, Mia Martini e Gloria Gaynor, passando per il ricordo della sua performance al Festival di Sanremo 2002 al fianco di Fausto Leali.

Ad accompagnare la cantante, il maestro Giandomenico Anellino, chitarrista di fama internazionale, noto per le collaborazioni con artisti come Claudio Baglioni, Renato Zero, Zucchero e Massimo Ranieri. La sua maestria ha conquistato il pubblico, che lo ha accolto con applausi entusiasti a scena aperta.

Il Sindaco Giuseppe Castiglione e l’Assessore Gianvito Greco hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’evento: «Siamo felici di aver inaugurato con un successo la seconda edizione de Il Bello di Sicilia. Questa rassegna dimostra come la cultura possa essere motore di rinascita per Campobello. Con un cartellone ricco e variegato, continuiamo a puntare sulla qualità degli spettacoli per offrire momenti di grande coinvolgimento al nostro pubblico».

Entusiasmo condiviso dai direttori artistici Piero Di Stefano e Giacomo Maltese, che hanno dichiarato: «La risposta calorosa del pubblico e l’emozione che si percepiva in sala sono il giusto riconoscimento per artisti di talento come Luisa Corna e Giandomenico Anellino. Siamo già al lavoro per il prossimo appuntamento, previsto per il 20 dicembre, con Pietro Mazzocchetti protagonista della pièce teatrale Santo Natale».