La settimana sportiva: Calcio: notte fonda a Trapani  - Il Marsala 1912 a due passi dai play off

• Basket: Quarta vittoria consecutiva per la Trapani Shark che supera Cremona 79-73 dopo un tempo supplementare, al termine di una partita difficile, complicata e tiratissima, nella quale i granata spesso si sono ritrovati sotto nel punteggio, riuscendo a raggiungere la parità solo nei secondi finali di gara e, poi, trovando il successo nel supplementare. Il ritorno in campo dopo la pausa per le Nazionali, soprattutto quando tanti giocatori sono impegnati in giro per l'Europa, è sempre complicato, e Trapani lo ha provato sulla propria pelle. I granata non hanno potuto utilizzare Petrucelli, infortunatosi prima delle convocazioni, ma Repesa non ha utilizzato neanche Yeboah e, così, in tanti sono stati costretti a restare in campo per parecchi minuti, più del solito. Trapani, quindi, riprende da dove aveta terminato la prima fase e si candida per un posto quantomeno alla final-eight di Coppa Italia, dimostrando di meritarsi la posizione che occupa in classifica.

Credits: foto di copertina e filmato Trapani Shark

• Calcio serie C: è notte fonda per il Trapani di Mister Aronica. Una sconfitta per 2-1, quella subita a Bari contro il Team Altamura che lascia davvero l'amaro in bocca per il fatto che si usciva bene dalla vittoria di campionato contro il Latina dell'ex Boscaglia e dalla vittoria in Coppa Italia contro il Catania e ci si attendeva sicuramente un altro tipo di risposta da parte dei granata. Una involuzione nel gioco che non fa il paio con l'investimento da squadra da primato che il suo Presidente Antonini ha messo in piedi e che faceva pensare ad un Trapani protagonista assoluto almeno tanto quanto lo fu la scorsa stagione ma in serie D. In gol i padroni di casa al 33' del primo tempo con Simone, poi nella ripresa, sarà Rolando a raddoppiare per i pugliesi. La rete che in effetti riapre la partita è di Fall al 66' ma uno sterile Trapani dovrà registrare questa sconfitta che fa allontanare i granata dalle posizioni di testa del torneo.

Credits: filmato Trapani 1905

• Volley femminile: brutta sconfitta in serie B1 per l'EnoDoro Marsala Volley che deve arrendersi 1-3 alle ragazze terribili "Under 18" del VolleyRò Casal dè Pazzi. Una sconfitta inaspettata, visto il ruolino di marcia casalingo delle lilibetane, che diviene ancora più amara se consideriamo l’aggiudicarsi del primo parziale da parte di capitan Varaldo e compagne che sicuramente aveva fatto pensare ad una giornata con altro finale. Una involuzione nel gioco che non fa sperare a nulla di buono, suffragata anche da un momento davvero positivo delle romane che le porterà grazie ad una difesa davvero ispirata ed un attacco micidiale a far passare un brutto pomeriggio alle marsalesi. Nel terzo set Casal dè Pazzi si porterà sul +5 (11/16) che diventerà 13/21 senza che il Marsala Volley riuscirà a colmare completamente il gap tanto da far aggiudicare il set alle ospiti per 21/25. Il quarto set sarà il vero rimpianto per le marsalesi che non riusciranno a mettere la palla a terra anche per la difesa estrema delle ragazze romane, un parziale che arriderà alle ospiti che così conquisteranno l'intera posta in palio.

Credits: foto Francesco De Simone

• Calcio Femminile: la Virtus Femminile Marsala si aggiudica il Ritorno di Coppa Italia Eccellenza Femminile Regionale contro il Trapani Calcio Femminile e accede al 2^ turno della competizione. Manita della squadra azzurra al “Misericordia” di Valderice durante il Girone di Ritorno di Coppa di mercoledì 27 novembre, arrivata grazie ai gol di Di Napoli, Caporelli, Bahloul e alla doppietta di Alcamo, frutti maturati da un lavoro eccellente di mister Valeria Anteri e che non ha permesso alcuna azione offensiva alle padrone di casa granata. Il gruppo marsalese è dunque pronto ad accedere al 2^ turno di Coppa Italia Eccellenza Femminile Regionale, a questo punto in fase di costituzione, composto da due triangolari di gare di sola andata a partire dal 18/19 gennaio 2025. Le lilybetane si voltano adesso in direzione Campionato per disputare il Girone di Ritorno Eccellenza Regionale Femminile in programma sabato 30 novembre alle ore 15:00, ospiti del Palermo FC presso il Campo Sportivo “Santocanale”.

Credits: foto comunicato Virtus Femminile Marsala

• Pallamano: fermo ai box per questa giornata il Campionato di serie A in cui gioca l'Handball Erice, gli occhi si puntano sul Campionato serie B Drago maschile che tante soddisfazioni sta concedendo all'intera Provincia di Trapani. La capolista Puleo il Giovinetto Petrosino continua a vincere e per questa giornata in calendario batte a proprio domicilio la Pgs Villaurea 36-15. Una prova entusiasmante che fa mantenere la prima posizione il classifica ai ragazzi di Carmelo Benigno. Lo score: Tahar 10, Marino 8, Giacalone 5, Pantaleo 3, Lo Cicero 3, Modello 2, Chirco 2, Montalto 2. L'Autosicura Pallamano Marsala forte anch'essa di un buon momento di gioco ha vinto il match di serie B in trasferta a Scicli per 17-45. Un risultato a tutto tondo che premia l'ottimo lavoro che sta svolgendo l'associazione sportiva. In classifica i lilibetani di Coach Milenko Klijaic occupano la seconda posizione a soli due punti dsl Giovinetto Petrosino. Lo score: D'Aguanno S 11, Inguì 8, Cibotaru 7, D'Aguanno G 5, Rallo 5, Merghali 5.

Credits: foto Pallamano Marsala

• Basket serie C: Non raccoglie punti fuori casa la Nuova Pallacanestro Marsala in una delle trasferte più ostiche del campionato, quella contro l'Alfa Basket Catania, formazione tra le meglio attrezzate per il salto di categoria di questa Serie C 2024-25 che si aggiudica la nona giornata con il punteggio di 93-48. Gara ipotecata già a fine secondo quarto, con i locali in avanti di venti punti al riposo lungo nonostante un buon avvio nel primo quarto per i marsalesi. La Nuova Pallacanestro Marsala tornerà in campo in casa l’8 dicembre alle 18:00 contro Nova Basket Capo d’Orlando.

Tabellino: Alfa Basket Catania-Nuova Pallacanestro Marsala 93-48 Parziali: 25-16, 20-9, 24-12, 24-11.

Alfa Basket Catania: Ruffino, Gatta 15, Drigo 23, Torrisi 5, Bonanno 2, D’Aquino 1, Marino, Pappalardo 7, Janjusevic 6, Barbakadze 5, Abramo 12, Smorto 17. All. Zečević Z.

Nuova Pallacanestro Marsala: Abrignani 2, Donato, Frisella 9, Chen, Linares 1, Farruggia, Cucchiara, Gentile 3, Stankovic 4, Tartamella 7, Niang 7, Miculis 15. All. Anteri A.

Arbitri: Marino e Sguali di Porto Empedocle (AG).

Credits: foto dal profilo facebook NPMarsala