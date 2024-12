Biliardo: è andato in scena il GP di Saint Vincent - Bene i giocatori della Provincia di Trapani

03/12/2024 12:00:00

A vincere la Finale del 44° Grand Prix di Saint Vincent di Biliardo è stato l'italo-argentino Camilo Gomez che ha battuto per 2-0, in un match a senso unico, Carlo Diomajuta. Un match però con qualche polemica vista la calendarizzazione degli orari Rai che hanno costretto lo sconfitto ad iniziare la Finale dopo qualche minuto aver terminato la Semifinale. Gomez così vince il Trofeo più prestigioso al Mondo che però non gli vale la promozione tra i Pro, guarda guarda proprio per la sconfitta nella 1° prova FIBIS Challenge di Città di Arco TN contro il pluri Campione Europeo marsalese Emanuel Cucchiara il quale in questo grande torneo, tra oltre 2300 iscritti, dopo aver vinto la batteria ed altri due match molto complicati, si fermerà ai 64° contro un perfetto Biagio Maceri. Per comprendere il livello del Grand Prix di Saint Vincent basti pensare che il grande Andrea Quarta è uscito nella sua batteria. Diversi figli d'arte, oltre ai due finalisti, nel Torneo Open di Goriziana 9 birilli più famoso al mondo, tra di loro spicca il siciliano di Calatafimi Gianluca Papa del Csb Calatafimese fondato proprio dal padre scomparso qualche anno fa e che i fratelli Papa, tra cui Gianluca, adesso gestiscono con risultati nazionali di altissimo livello. Basti pensare che Gianluca Papa è giunto fino a questi Quarti di Finale di Saint Vincent, tra i primi otto al mondo, perdendo contro Rosario Attianese ma costringendolo ad un risicato 2-1. Un grandissimo risultato per il Biliardo Siciliano e perchè no di quello trapanese ormai una certezza del panorama nazionale. Tra i siciliani il Master alcamese Mauro Cuccia, fermatosi come Emanuel Cucchiara ai 64°, e l'ex Campione del Mondo di Bagheria Davide Rizzo un tempo anche tesserato al Csb Accademia del Biliardo "Il Barone" di Marsala. Chiude così la 44° edizione del Grand Prix di Saint Vincent punto di riferimento e vetrina di questo spettacolare Sport in cui ad eccellere c'è anche tanta Sicilia, e perchè no, anche tanta Provincia di Trapani. Credits: foto dal sito internet fibis.it