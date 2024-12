Trapani celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità con MultiSport Fisdir

03/12/2024 00:34:00

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, martedì 3 dicembre a partire dalle 9 nell’Aula Magna del Polo territoriale universitario di Trapani (lungomare Dante Alighieri, 2/4 Casa Santa – TP), si terrà l'evento conclusivo di MultiSport Fisdir, un innovativo progetto di promozione sportiva voluto da Fisdir Sicilia e finanziato dall’assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.

MultiSport Fisdir coinvolge tutte le nove province siciliane con 38 avviamenti allo sport per ragazzi con disabilità intellettivo-relazionale, offrendo un'ampia scelta di discipline: calcio, tennis, tennis tavolo, equitazione, canottaggio, nuoto, atletica leggera, pallanuoto, pallacanestro, tiro con l’arco e judo. L'obiettivo è promuovere l'inclusione e il benessere dei ragazzi attraverso la pratica sportiva.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali dei rappresentanti del Polo Universitario, della Prefettura, dei Comuni di Trapani ed Erice, dell'Asp, del Cip Sicilia, della Fisdir, dell'Ufficio scolastico provinciale, del Coni e di diverse associazioni sportive del territorio.

A seguire, cinque esperti interverranno sul tema “Oltre lo sport paralimpico”, approfondendo la storia dello sport paralimpico, i benefici del nuoto come sport-terapia, l'importanza del linguaggio nell'ambito della disabilità e le specificità dei disturbi dello spettro autistico in relazione allo sport.

"Con questo evento concludiamo un percorso itinerante che ci ha portato in diverse città della Sicilia - spiega Roberta Cascio, delegato regionale Fisdir -. Il nostro obiettivo è far conoscere a famiglie, scuole e associazioni le opportunità offerte dallo sport paralimpico, uno strumento fondamentale per la crescita e l'inclusione dei ragazzi con disabilità intellettivo-relazionale".

