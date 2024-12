Marsala si prepara per il Raduno Nazionale Bersaglieri 2025: incontro con gli operatori turistici

04/12/2024 22:00:00

Marsala è pronta a diventare il cuore pulsante dell’Italia bersagliera dal 8 all’11 maggio 2025, in occasione del Raduno Nazionale dei Bersaglieri 2025. L’evento, di portata nazionale, richiamerà migliaia di partecipanti e visitatori, trasformando la città in una vetrina di storia, cultura e accoglienza.

In vista dell’importante appuntamento, il Comune di Marsala e il Comitato Organizzatore hanno programmato un incontro dedicato a tutti gli operatori del settore turistico. Albergatori, gestori di strutture extralberghiere, ristoratori e fornitori di servizi turistici sono invitati a partecipare venerdì 6 dicembre, presso il Complesso San Pietro, in due sessioni: Ore 10:30 per la sessione mattutina; Ore 15:30 per chi non potrà essere presente al mattino

Un’occasione per conoscere il programma e collaborare

Durante l’incontro, verranno presentati i dettagli del programma del raduno e le necessità logistiche legate all’evento. Saranno trattati aspetti chiave come:

Ospitalità, con un focus sull’accoglienza di migliaia di ospiti provenienti da tutta Italia

Trasporti, per garantire spostamenti agevoli e organizzati

Esperienze turistiche, per valorizzare le eccellenze di Marsala attraverso itinerari, degustazioni e attività culturali.

A coordinare l’appuntamento sarà Giulia Pulizzi, consulente turistico dell’evento, a disposizione per ogni informazione o chiarimento. Gli operatori potranno contattarla all’indirizzo email giulia@viaggisicilia.net o al numero 3938765894.

Come partecipare

Per confermare la propria presenza all’incontro, è necessario compilare il modulo disponibile a questo link: Partecipa all’incontro. Il Raduno Nazionale Bersaglieri 2025 rappresenta un’opportunità unica per Marsala e per tutti gli operatori locali, con importanti ricadute economiche e turistiche. La partecipazione attiva della comunità sarà determinante per il successo dell’evento. Marsala è pronta a sfilare al ritmo inconfondibile delle fanfare dei bersaglieri!