Al 37° Stormo firmata l’intesa che avvia il PCTO con gli studenti del "Da Vinci-Torre"

04/12/2024 14:30:00

Ieri mattina, presso il 37esimo Stormo di Birgi, è stata suggellata una convenzione di notevole rilevanza. Infatti, grazie a questo accordo, le classi dell'indirizzo Aeronautico dell'Istituto "Da Vinci-Torre" svolgeranno per tutto il corso dell'anno scolastico attività di PCTO (ex alternanza Scuola-Lavoro) all'interno della base operativa del 37° Stormo, che avrà come tutor il prof. Sandro Rizzo.

Un'esperienza che servirà a incrementare conoscenze e competenze delle alunne e degli alunni e adatta a far vivere alle ragazze e ai ragazzi la realtà concreta dell'operatività quotidiana. "Sarà un onore per noi - dice la Dirigente Scolastica Vita D'Amico - avere l'opportunità di lavorare con il 37° Stormo. Siamo consapevoli come non sia affatto scontato che si verifichi questa collaborazione fra il nostro istituto e una realtà così importante del territorio. Sarà una sorta di progetto pilota che regalerà

molto alla nostra scuola. Ringrazio il Comandante Daniele Mastroberti per la disponibilità e la cortesia con cui siamo stati accolti".

“Siamo lieti di dare il via a questa brillante iniziativa finalizzata all’accrescimento culturale e ad un più facile inserimento nel complesso mondo del lavoro dei giovani

del territorio; gli studenti durante il percorso formativo potranno confrontarsi in modo diretto con il personale specialista del 37° Stormo che opera nel settore del controllo del traffico aereo.” - queste le parole del Colonnello Daniele Mastroberti, Comandante del 37° Stormo.

*****

L’Istituto “Leonardo Da Vinci - Marino Torre” all’evento “Un calcio per ogni voce” - Lunedì mattina, 23 alunni delle classi dell’Istituto Di Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci-Marino Torre” hanno preso parte all’evento “Un calcio per ogni voce” presso il Clomy Club (ex Campo Bianco) di Erice. L’evento ha visto sfidarsi undici Scuole Secondarie di secondo grado dei comuni di Trapani, Erice e Marsala in numerose partite di calcio a 5 e calcio a 7. La particolarità consisteva nel fatto che ogni squadra fosse composta da alunni e docenti. “Un calcio per ogni voce” è stato organizzato con l’intento di sensibilizzare sugli argomenti dell’inclusione e dell’uguaglianza. E’ stato predisposto da numerose associazioni e club service del territorio, con il patrocinio dei Comuni di Trapani e Erice.

I protagonisti di questo evento sono stati, naturalmente, le studentesse e gli studenti (anche affetti da disabilità), che hanno trascorso questa meravigliosa mattinata

all’insegna dello sport e del fair play. A rappresentare il nostro istituto, erano presenti i già citati 23 studenti, i docenti di Scienze Motorie e i rappresentanti d’istituto degli alunni Stefano Corsini, Antonio Bonfiglio, Marta Fonte e Stefano Agosta.

All’inizio della manifestazione, il professor Francesco Salone ha tenuto a specificare: “Siamo qui per divertirci, giochiamo all’insegna dello sport e del rispetto per gli

avversari”. Parole del docente che hanno spinto i ragazzi a dare il meglio di sé, portandoli a classificarsi al secondo posto.