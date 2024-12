Controlli della Polizia a Castellammare del Golfo: sequestri, denunce e contrasto allo spaccio

05/12/2024 10:42:00

Un fine settimana intenso a Castellammare del Golfo, dove la Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari sul territorio per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole. L’operazione, predisposta dal Questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore e coordinata dal Prefetto Daniela Lupo, si inserisce nel piano di rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine, volto a incrementare il senso di sicurezza percepito dai cittadini.

I numeri dei controlli

Tra giovedì sera e sabato mattina, il personale del Commissariato di Castellammare, supportato da pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia” di Palermo, ha controllato 208 persone, incluse numerose con precedenti penali, e 129 veicoli. Gli agenti hanno rilevato 8 infrazioni al Codice della Strada, procedendo a 3 sequestri amministrativi di veicoli e denunciando a piede libero un individuo per guida senza patente.

Lotta allo spaccio di droga

L’operazione del weekend segue una serie di interventi mirati contro il traffico di sostanze stupefacenti condotti lo scorso novembre. Durante queste attività, gli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato, con il supporto dei reparti cinofili della Questura di Palermo, hanno effettuato perquisizioni a carico di soggetti sospettati di spaccio.

Questi controlli hanno portato al sequestro di diversi grammi di droga, alla denuncia di un giovane per spaccio e alla segnalazione alla Prefettura di quattro persone come consumatori di sostanze stupefacenti, in base all’art. 75 del D.P.R. 309/90.