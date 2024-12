 Mazara, visita al Comune per gli chef che hanno rappresentato l'Italia al Cous Cous Fest 

05/12/2024 00:00:00

“Esprimo il mio personale plauso e quello dell’amministrazione comunale al nostro concittadino, lo chef mazarese Antonino Ingargiola, che oggi ci è venuto a trovare in Comune, accompagnato da uno dei fondatori del Cous Cous Fest nonché giudice internazionale e coordinatore dei cooking show, lo chef Giovanni Torrente ed insieme al maestro pasticcere Andrea Pellegrino con cui Ingargiola ha rappresentato l’Italia. Mi complimento non solo per il quarto posto assoluto nella competizione internazionale ma per il riconoscimento mondiale che è stato conferito al loro piatto per i ‘valori di tradizione, innovazione e sostenibilità’ espressi dallo stesso piatto nel quale il granchio blu, che rappresenta un problema per la filiera, viene trasformato anche in un’opportunità”. Così il sindaco Salvatore Quinci unitamente all’assessore comunale alla Cultura e Turismo Germana Abbagnato ha accolto a Palazzo di Città la delegazione della nazionale italiana di chef che ha rappresentato la Nazione al recente Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo.

Ingargiola e Pellegrino (quest’ultimo è inoltre campione italiano con il piatto cous cous dolce) hanno spiegato al sindaco ed all’assessore Abbagnato le particolarità delle loro creazioni culinarie “che tengono conto dei valori legati all’ambiente ed alla riscoperta in chiave innovativa degli ingredienti e prodotti tradizionali”.

Lo chef Torrente ha auspicato una collaborazione tra le realtà di Mazara del Vallo e San Vito Lo Capo all’insegna soprattutto della cucina legata al mare e ringraziato il sindaco e l’assessore per la cordiale accoglienza.