Campobello, l'opposizione interviene sulla bonifica di Tre Fontane e sul servizio navetta

06/12/2024 17:20:00

I consiglieri di minoranza del Comune di Campobello di Mazara, hanno presentato due interrogazioni al sindaco sulla bonifica dell’arenile di Tre Fontane e l’istituzione di un servizio navetta annuale.

Con una prima interrogazione, l’opposizione ha chiesto spiegazioni al sindaco sulle motivazioni del mancato avvio della bonifica dell’arenile di Tre Fontane. "Nonostante sia trascorso un mese dal comunicato in cui il sindaco dichiarava di aver attivato le procedure, non c’è ancora alcuna traccia dell’intervento".

Con una mozione presentata al consiglio comunale, l’opposizione propone di impegnare l’amministrazione a istituire un servizio navetta attivo per l’intero anno solare, collegando Campobello di Mazara alle frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola. "Si tratta di un servizio già attivato in passato e apprezzato da tutta la cittadinanza, soprattutto per il suo ruolo strategico nel garantire mobilità e accessibilità tra le diverse aree del territorio". L’iniziativa punta a risolvere una carenza nei collegamenti che penalizza sia i residenti che i visitatori, specialmente durante la bassa stagione.