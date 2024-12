Sicilia: ubriaco, senza patente e senza assicurazione, parcheggia l'auto nella galleria dell'A20

07/12/2024 08:00:00

Un 47enne si è reso protagonista di una serie di infrazioni da record lungo l’autostrada A20, attirando l’attenzione di una pattuglia della Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello. L’uomo, completamente ubriaco, privo di patente e alla guida di un veicolo senza assicurazione, ha messo a rischio la sicurezza stradale nel tratto tra Patti e Brolo, concludendo la sua corsa in maniera surreale.

Dopo aver zigzagato pericolosamente tra la corsia di emergenza e quella di sorpasso, costringendo altri automobilisti a compiere manovre brusche per evitare collisioni, l’uomo ha deciso di fermarsi all’interno della galleria Calavà, in direzione Messina. Come se non bastasse, ha parcheggiato l’auto in una corsia chiusa al traffico, posizionandola obliquamente rispetto al senso di marcia, aumentando il rischio per chi transitava nella zona.

Intervenuta tempestivamente, la pattuglia ha trovato il conducente in evidente stato di agitazione ed euforia. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, mentre il veicolo è stato sequestrato in vista della confisca. Oltre alla mancanza di assicurazione, l’auto risultava non revisionata e quindi non idonea alla circolazione.