Sicurezza, controlli straordinari delle forze dell'ordine nel trapanese. Ecco i risultati di novembre

07/12/2024 13:00:00

Nel mese di novembre 2024, le Forze dell’Ordine hanno messo in atto 71 servizi straordinari di controllo del territorio nella provincia di Trapani, interessando in particolare il centro storico del capoluogo e i comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi. L’attività, disposta in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e coordinata dalla Prefettura di Trapani, mira a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e a contrastare fenomeni di illegalità.

Controlli su persone e violazioni legate alle sostanze stupefacenti

Sono state controllate 5.004 persone, incluse numerose sottoposte a obblighi giudiziari. Le operazioni hanno portato alla segnalazione di 48 persone alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, alla denuncia di 1 persona per spaccio e all’effettuazione di 23 colloqui da parte del Nucleo Operativo Tossicodipendenze, di cui 12 direttamente presso lo “Spazio Famiglia” a Pantelleria.

Sicurezza stradale: centinaia di infrazioni

Le violazioni al Codice della Strada accertate sono state 642, di cui: 10 per eccesso di velocità, 11 per guida in stato di ebbrezza, 1 per guida sotto l’effetto di stupefacenti, 101 per circolazione senza assicurazione, 10 per uso di cellulari alla guida, 22 per mancato uso del casco, 20 per mancato uso delle cinture di sicurezza,

165 per circolazione senza revisione. Sono stati rilevati 32 incidenti stradali. I sequestri amministrativi hanno riguardato 87 veicoli senza assicurazione, 6 per guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti e 36 per altre violazioni. Inoltre, sono stati emessi 54 provvedimenti di sospensione della patente, di cui 17 per guida in stato di ebbrezza e 3 per guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Prevenzione e sicurezza sul lavoro

Nel mese di novembre, il Nucleo Ispettorato del Lavoro ha controllato 10 aziende, riscontrando irregolarità in 5 di esse, soprattutto nel settore edilizio. Una persona è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Altri interventi e attività di controllo

Nell’ambito della movida trapanese, è stata controllata un’attività commerciale, senza riscontrare irregolarità. Durante i servizi dedicati al trasporto di acqua, liquami e rifiuti, sono stati effettuati 9 controlli su mezzi, tutti risultati regolari.

Misure amministrative e antimafia

La Prefettura ha adottato 4 provvedimenti di divieto di detenzione armi, 3 interdittive antimafia (nei settori agricolo e commerciale) e 5 provvedimenti legati alla normativa antimafia per il settore edile e della ristorazione.