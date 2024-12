 Maltempo in Sicilia: alberi abbattuti, strade bloccate. Notte di lavoro per i vigili del fuoco 

08/12/2024 16:48:00

Notte intensa per i vigili del fuoco a Palermo e nei comuni della provincia a causa delle forti raffiche di vento e delle abbondanti piogge che si sono abbattute sulla zona. Numerosi gli interventi effettuati per far fronte ai danni provocati dal maltempo.

In particolare, nella frazione montana di San Martino delle Scale, nel territorio di Monreale, diversi alberi sono stati abbattuti dal vento, bloccando la strada provinciale 57, principale via d’accesso per le auto provenienti da Palermo. La caduta degli alberi ha causato anche piccole frane lungo il percorso, rendendo necessario un intervento immediato per liberare la carreggiata e ripristinare la viabilità.

Problemi anche nella zona di Ciaculli, a Palermo, dove altri alberi sono stati divelti dal maltempo, mettendo a rischio la sicurezza dei residenti e dei passanti.

Al porto di Palermo, una tensostruttura è stata danneggiata dalle forti raffiche di vento. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area e per evitare ulteriori danni.

Tutte le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco sono impegnate in operazioni di verifica e completamento degli interventi avviati durante la notte, con particolare attenzione agli edifici e alle infrastrutture colpite.