 San Vito Lo Capo inaugura i Presepi di Sabbia e Monumentale: al via “Oltre l’estate… il Natale”

08/12/2024 15:14:00

La magia del Natale si accende questa sera a San Vito Lo Capo con l’attesa inaugurazione del Presepe di Sabbia e del Presepe Monumentale, eventi che segnano l’inizio ufficiale del programma “San Vito Lo Capo… Oltre l’estate, il Natale”.

L’appuntamento è fissato per le 19:00 in Piazza Santuario, dove la piazza si illuminerà per l’accensione degli Alberi Natalizi e dell’Albero Inclusivo, realizzato dall’associazione Adesso è Già Dopo di Noi. Subito dopo, si darà il via all’inaugurazione del suggestivo Presepe di Sabbia, un’opera scenografica realizzata da artisti di grande talento, che incanterà i visitatori con la maestria delle sue forme e dettagli unici.

Ad accompagnare l’evento ci sarà la musica dell’APS Amici per la Musica, che contribuirà a creare un’atmosfera magica e festosa.

Alle 19:30, sarà il momento del Presepe Monumentale, realizzato dalla Parrocchia di San Vito Martire, che si aggiunge alla bellezza del Museo del Santuario e dei suoi tradizionali presepi.

Non solo arte e spiritualità: la serata sarà impreziosita da una degustazione pubblica di dolcezze e tipicità locali offerte dai ristoratori e dagli associati sanvitesi, per far immergere i visitatori nella calda tradizione gastronomica natalizia del territorio.

Questa iniziativa, che proseguirà fino al 6 gennaio 2025, rappresenta un invito a vivere il Natale in una dimensione unica, dove cultura, bellezza e tradizione si incontrano.

Organizzato dal Comune di San Vito Lo Capo, in collaborazione con associazioni, operatori turistici, parrocchie e scuole del territorio, il programma “San Vito Lo Capo… Oltre l’estate, il Natale” vuole offrire momenti di condivisione e gioia, valorizzando il patrimonio culturale e umano della città anche nei mesi più freddi. L’appuntamento è in Piazza Santuario con la magia del Presepe di Sabbia, dall’emozione della tradizione e dal gusto unico del Natale sanvitese.