Arriva la prima sconfitta della Pallamano Trapani femminile in serie A2, vince Chiaravalle 28-23

08/12/2024 15:30:00

Dopo i successi ottenuti nelle prime tre giornate di campionato, la Pallamano Trapani ha dovuto incassare il primo stop stagionale. Nella gara disputata ieri sera a Chiaravalle, le padrone di casa hanno indirizzato a loro favore il match sin dal primo tempo, e a nulla sono valsi gli sforzi di risalire delle giovanissime granata, che nel parziale del secondo tempo sono anche riuscite a impattare (12-12). La vittoria di sabato sera consente alle marchigiane di agguantare Trapani in testa alla classifica, a quota sei punti, e con una gara in meno giocata rispetto alle ragazze allenate da Laura Avram. Prossimo impegno valido per la quinta di campionato: Domenica 15 dicembre, ore 14, Pallamano Trapani-Euromed Mugello.

Tabellino: Publiesse Chiaravalle-Pallamano Trapani 28-23 (16-11)

Publiesse Chiaravalle: Tanfani, Bronzini, Forconi, Costantini, Leonardon 3, Rivera Ventura 2, Mamet 6, Carrizo 3, Ricci, Martinez Bizzotto 9, Toppa 3, Guirao Mati, Aquili, Battisti, Pellonara, Aliko 2. Allenatore Nicolas Romero.

Pallamano Trapani: De Marinis, Stellato 1, Reta Battiston 1, Cenicola 1, Ferraresi 6, Martina Lista 6, Milena Lista, L’Abbate 1, Lusarreta 4, Plazzotta, Ascorti 1, Priolo 2, Felet, Longoni. All. Laura Avram.

Arbitri: Lorenzo Nardinocchi – Ylenia Zappacosta