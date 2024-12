Finanziaria regionale: il M5S propone emendamenti per scuole, strade e inclusione sociale

08/12/2024 22:00:00



Un pacchetto di proposte emendative alla legge di stabilità regionale è stato presentato da Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana. Le modifiche avanzate puntano a intervenire in settori strategici come l’istruzione, la viabilità, il sostegno sociale e l’occupazione, con risorse dedicate a migliorare le infrastrutture e a supportare le fasce più vulnerabili della popolazione.

Scuole più sicure e accessibili

Uno dei punti cardine degli emendamenti presentati riguarda l’istruzione. Schillaci propone un incremento di 10 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle scuole, destinato a garantire edifici scolastici più sicuri e accoglienti per studenti e personale. A questa misura si aggiunge l’aumento di 1 milione di euro per l’assistenza igienico-personale agli studenti disabili, un servizio cruciale per garantire inclusione e pari opportunità.

Strade provinciali e trasporti

Un altro settore chiave è quello della viabilità. La proposta del M5S prevede 10 milioni di euro per migliorare la viabilità delle province e delle città metropolitane. Questo intervento punta a fronteggiare il degrado delle strade siciliane, una problematica cronica che impatta negativamente sulla sicurezza e sulla competitività economica dell’Isola.

Inclusione sociale e sostegno alle fasce deboli

Tra le proposte figura anche un impegno a favore delle donne vittime di violenza: 500 mila euro per il reddito di libertà, un contributo economico pensato per aiutare le donne a uscire da situazioni di abuso e costruire una nuova vita. In ambito sportivo, un contributo di 200 mila euro è destinato alle federazioni paralimpiche per l’acquisto di protesi e carrozzine per gli atleti, un’iniziativa volta a promuovere lo sport come strumento di inclusione.

Misure contro la disoccupazione e per la creazione di imprese

Per affrontare la disoccupazione, in particolare quella degli over 50, Schillaci propone un emendamento che prevede una deduzione dell’Irap fino a 20 mila euro per ogni nuovo assunto appartenente a questa fascia d’età. Inoltre, viene istituito un fondo da 1 milione di euro per il microcredito destinato a giovani, donne e soggetti svantaggiati che desiderano avviare attività imprenditoriali.

Beni confiscati alla mafia

In linea con l’impegno del M5S nella lotta alla criminalità organizzata, il pacchetto include anche 1 milione di euro per la gestione dei beni confiscati alla mafia. Questi fondi saranno destinati ai consorzi comunali impegnati nella riqualificazione e gestione di tali beni, trasformandoli in risorse per la collettività.

Una finanziaria orientata a bisogni concreti

“Questi emendamenti – ha dichiarato Schillaci – rappresentano un impegno concreto per rispondere alle necessità della nostra Regione. La manutenzione delle scuole e delle strade, il sostegno alle persone vulnerabili e le misure per stimolare l’occupazione sono priorità imprescindibili per il Movimento 5 Stelle. È necessario garantire ai siciliani infrastrutture più moderne, pari opportunità e una prospettiva di sviluppo inclusivo.”