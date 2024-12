Volley: il Marsala Volley vince lo scontro diretto in terra pugliese contro il Castellana Grotte

08/12/2024 10:04:00

Getta il cuore oltre l’ostacolo l’Enodoro Marsala Volley di Coach Lucio Tomasella che nella sfida in terra pugliese contro il Castellana Grotte, valido per la nona giornata del girone D del Campionato serie B1 di Volley femminile, conquista, dopo cinque appassionanti set, due dei tre punti disponibili vincendo un match difficile contro l’ottimo roster di Coach Ciliberti che cercava la vittoria dopo quattro match consecutivi al tie-break. Escludendo il secondo set ad assoluto appannaggio delle padroni di casa, è stata una sfida decisamente equilibrata, giocata punto a punto da entrambe i roster che hanno prodotto una buona pallavolo con scambi molto lunghi per le ottime difese schierate in campo. Una partita decisa soltanto al quinto parziale che sino al 9-9 continuava a non trovare una squadra vincente.

Coach Tomasella, al suo debutto stagionale come primo allenatore, sfrutta tutto il roster a disposizione, turnando le giocatrici a seconda delle opportunità che mostrava il set e dimostrando che con gli adeguati cambi nei giusti momenti, la EnoDoro Marsala Volley ha una qualità collettiva di alto valore, tanto da legittimare il mercato e gli obiettivi che da inizio stagione manifesta il sodalizio lilibetano. Due importanti punti classifica che segnano la ripartenza del Marsala Volley in quella corsa verso i piani alti ferma da due turni di calendario e che legittima gli ultimi avvenimenti societari.

Adesso un’altra trasferta insidiosa attende capitan Varaldo e compagne, un altro derby siciliano stavolta contro l’Amando Volley di Santa Teresa di Riva. Un match difficile che la EnoDoro Marsala Volley dovrà affrontare con lo stesso carattere con cui ha fronteggiato il Castellana Grotte, con determinazione e consapevolezza dei propri mezzi, unica strada per giungere al termine del girone di andata in una più consona posizione in classifica.

Tabellino: Zero5 Castellana Grotte - Enodoro Marsala Volley: 2-3 - (24/26 – 25/16 – 25/23 – 22/25 – 10/15)

Zero5 Castellana Grotte: Cusma 20, Corradetti 27, Cantaluppi 11, Stellati 6, Salamida 17, Malinov 5, Ruffa (L) 1, Coach: Massimiliano Ciliberti,

Enodoro Marsala Volley: Courroux 3, Pozzoni 31, Cecchini 14, Varaldo 4, Caserta 11, Carpio 1, Oggioni (L), Bondavalli 8, Zingoni, Guastella, Lo Gerfo (L2). Coach: Lucio Tomasella.

Arbitri: Sig.ra Gabriella Notaro coadiuvata dal Sig. Stefano Adornato.