"A Marsala non ci sono soldi per assumere vigili urbani, ma il Sindaco dà incarichi agli amici"

09/12/2024 19:06:00

Egregio direttore, il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, continua a dare incarichi ben pagati nonostante sia alla fine del suo mandato. In questi giorni ha assunto un nuovo portavoce al posto del precedente, qualche mese fa un esperto, alcuni mesi prima una segretaria o coordinatrice della segreteria, naturalmente tutti pagati lautamente. Questi si debbono aggiungere ai tre professionisti del consiglio di amministrazione di Marsala Schola e a altri incarichi dati precedentemente.

Il costo complessivo nei cinque anni per tutte queste figure “amicali“ che non servono per migliorare i servizi, costeranno alle casse comunali centinaia di miglia di euro se non qualche milione. Un comune che non ha soldi per assumere vigili urbani o altre figure essenziali, li trova per assumere amici. Il sindaco con i soldi dei contribuenti si comporta come se fosse a casa propria. Nessuno ha niente da dire? E’ tutto normale? Dubito.

Dott. Alberto Di Girolamo