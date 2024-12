Caro voli, Schillaci (M5S): "Procedure più semplici per sconti e rimborsi e maggiore trasparenza"

09/12/2024 10:22:00

Caro voli, Schillaci (M5S): "Procedure più semplici per sconti e rimborsi. Serve maggiore trasparenza e tempi più rapidi"

La vice capogruppo del Movimento Cinque Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, Roberta Schillaci, interviene sul tema del caro voli, evidenziando criticità legate alle misure adottate per agevolare i cittadini e chiedendo interventi più incisivi da parte dell’assessorato regionale alle Infrastrutture.

“Le procedure per ottenere sconti e rimborsi attraverso la piattaforma della Regione sono troppo complesse e farraginose. Serve maggiore chiarezza e una più ampia pubblicizzazione del sito da consultare, perché molti cittadini non sanno nemmeno della sua esistenza e non hanno idea di come procedere,” afferma Schillaci.

Sconti per i disabili direttamente al momento dell'acquisto

Un punto cruciale sollevato riguarda gli sconti riconosciuti ai disabili. “Sarebbe giusto che queste agevolazioni venissero applicate direttamente al momento dell’acquisto del biglietto, grazie alla disability card che ormai li identifica chiaramente. L’assessorato alle Infrastrutture deve attivarsi affinché le compagnie aeree applichino gli sconti già in fase di prenotazione, evitando ai cittadini di dover attendere rimborsi postdatati,” sottolinea la deputata.

Caro biglietti

La questione del caro voli diventa particolarmente critica durante il periodo delle festività, quando i prezzi dei biglietti possono arrivare fino a 800 euro, una cifra proibitiva per molte famiglie. “È inaccettabile che lo sconto sia applicato solo dopo l’acquisto, perché molti non possono permettersi di anticipare cifre così elevate. Le lunghe attese per il rimborso non fanno che aggravare il problema,” aggiunge Schillaci.

Richiesta di interventi urgenti

La deputata M5S sollecita quindi un intervento rapido per semplificare le procedure e accelerare i tempi di rimborso. “L’assessorato deve garantire un sistema più efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini, soprattutto in un momento in cui i costi elevati dei voli penalizzano gravemente chi deve viaggiare, impedendo a tanti di raggiungere i propri cari per le feste.”