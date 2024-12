La settimana sportiva: la Shark sbanca Pistoia - Marsala Volley vince in Puglia - Diavoli Rossi Campioni d'Italia

09/12/2024 06:00:00

• Basket: è un vero e proprio rullo compressore la Trapani Shark di Coach Repesa. Batte anche Pistoia in trasferta (cinque su cinque fuori dal Pala Shark) e prenota un posto per la Final Eight di Coppa Italia. E' stata una gara dai mille risvolti, con i granata che scappano, si fanno riprendere, ma, alla fine, fermano la rimonta dei padroni di casa aggiudicandosi i due punti, dimostrando una maggiore solidità e un gioco più fluido. Galloway, con i suoi 21 punti, è stato il top scorer della partita, ma anche Robinson e Alibegovic hanno dato un contributo fondamentale sotto canestro. La difesa di Trapani, ben organizzata da coach Repesa, ha limitato le azioni offensive di Pistoia, costringendo i padroni di casa a tiri difficili. Con questa vittoria, Trapani consolida la sua posizione in classifica e si conferma una delle squadre più in forma del campionato issandosi da sola al secondo posto, dietro la capolista Trento, la prossima rivale dei granata al PalaShark. Di seguito le dichiarazioni di Coach Repesa nel dopo partita:

• Volley B1: getta il cuore oltre l’ostacolo l’Enodoro Marsala Volley di Coach Lucio Tomasella che batte 3-2 le pugliesi del Castellana Grotte, grazie ai parziali 24/26 - 25/16 - 25/23 - 22/25 - 10/15. Valido per la nona giornata del girone D del Campionato serie B1 di Volley femminile, le lilibetane conquistano, dopo cinque appassionanti set, due dei tre punti disponibili vincendo un match difficile contro l’ottimo roster di Coach Ciliberti che cercava la vittoria dopo quattro match consecutivi al tie-break. Escludendo il secondo set ad assoluto appannaggio delle padroni di casa, è stata una sfida decisamente equilibrata, giocata punto a punto da entrambe i roster che hanno prodotto una buona pallavolo con scambi molto lunghi per le ottime difese schierate in campo. Una partita decisa soltanto al quinto parziale che sino al 9-9 continuava a non trovare una squadra vincente. Top scorer Beatrice Pozzoni con 31 punti, poi Cecchini 14, Caserta 11, Bondavalli 8, Varaldo 4, Courroux 3, Carpio 1, Oggioni (L), Zingoni, Guastella, Lo Gerfo (L2). Coach: Lucio Tomasella.

• Calcio serie C: oggi al Provinciale c'erano tutti gli ingredienti per raccontare la sceneggiatura perfetta. C'era la squadra che non ha capito ancora come giocare, c'era un Mister pervaso da dubbi su chi schierare rispetto al modulo che deve decidere di usare, c'era il Presidente in panchina, autorizzato a stare a qualche centimetro dalla linea di delimitazione del campo e c'era la squadra da battere, quella capolista che il Trapani avrebbe dovuto fermare. E c'era quasi riuscito, squadra ben messa in campo, 1 a 0 di Lescano e palla al centro (come si dice da noi), sembrava la sceneggiatura del film perfetto ed invece prima il pareggio e poi in zona Cesarini il sorpasso da parte della capolista fanno ripiombare il buio in casa Trapani. Tante recriminazioni a fronte di una buona partita giocata dai granata che ha peccato di ingenuità sul finire del match, un errore che avrebbe almeno sortito un buon pareggio. Di seguito la conferenza stampa post partita con Antonini ed Aronica:

• Calcio Eccellenza: fra le squadre della provincia di Trapani conquista la vetrina di questa 13° giornata dell'Eccellenza A il Marsala 1912 di Mister Totò Brucculeri che al Nino Lombardo Angotta contro il Partinicaudace di Mister Abbenante coglie una vittoria per 2-1 grazie alle reti nel primo tempo di Mangiaracina al 1' minuto ed al raddoppio di Martorana ad 28'. Non basterà agli ospiti la rete di Olaoye nella ripresa per riprendere la partita. Ad un solo punto dalla zona Play Off, i lilibetani giornata dopo giornata divengono una delle squadre da battere di questo torneo. Pareggia l'Accademia Trapani, 0-0 in casa contro la Parmonval rimanendo così fuori dalla lotteria dei Play Off e la Folgore di Castelvetrano che fa 2 a 2 in casa contro il Castellammare. Un bellissimo derby che ha visto gli ospiti riuscire a recuperare il doppio vantaggio degli uomini di Iacono e spartire la posta in palio. Folgorini ad un solo punto dalla salvezza. L'unica sconfitta è del Città di San Vito Lo Capo che perde in casa contro il Casteldaccia con il minimo scarto possibile. Un occasione persa per i sanvitesi di potersi distanziare in classifica proprio dagli avversari che invece li superano di una lunghezza. Credits: servizio di Dario Piccolo per LaTr3.

• Calcio a 5: in serie A2 bella vittoria del Futsal Mazara di Mister Vincenzo Bruno che batte il Città di Acri per 4-2 grazie al poker di reti firmato da Joao. Una vittoria che proietta i gialloblu nei piani alti della classifica ad un sol punto dalla zona Play Off, ma quello che più conta, distanziando la zona Play Out di sei lunghezze. Il Marsala Futsal, diviene capolista solitaria del girone H della serie B dopo aver battuto, con il largo risultato di 0-9, il Città di Adrano. La banda di Mister Rafa Torrejon non lascia nulla agli avversari e si proietta con decisione verso la fine del girone di andata da imbattuta assoluta, 54 reti all'attivo con Barroso capocannoniere del Girone e solo 17 reti subite. Nel filmato le dichiarazioni di Mister Bruno del Futsal Mazara nel dopo partita:

• Basket serie C: la nuova Pallacanestro Marsala torna a vincere tra le mura amiche in un match sull'ottovolante contro la Nova Basket Capo d'Orlando. Gli azzurri rimangono ad inseguire per i primi due quarti andando al riposo lungo sotto di 13 punti per 24 a 37. Dopo lo spogliatoio la NPM cambia volto e si porta prima al pareggio e chiude il terzo periodo a +1 (52-51) ma con il pallino del gioco in mano. Nell'ultimo quarto sono gli ospiti che vanno in affanno e sono costretti ad inseguire con i padroni di casa a coronare la rimonta con il risultato di 72-62. Questo lo score dei lilibetani: Farruggia 14, Miculis 9, Cucchiara, Abrignani, Donato 2, Linares 1, Gentile 12, Stankovic 19, Chen 2, Tartamella 11, Niang 2.

• Ginnastica: i Diavoli Rossi Marsala conquistano due ori e sei argenti ai Campionati Italiani di Ginnastica Artistica di Rimini. La kermesse, tenutasi nella cittadina adriatica dal 5 all'8 dicembre, ha estasiato il foltissimo pubblico presente cha ha ammirato le prestazioni sportive delle migliori ginnaste italiane nelle rispettive categorie. Sul gradino più alto del podio e quindi Campionesse Italiane, le lilibetane Giorgia Di Miceli livello LC3 avanzato cat. Allieve 2 (10 anni), e Miriam Venezia e Giorgia Giorlando nel Duo LE3 avanzato cat. Junior 3. Vice Campionesse d'Italia, Clara Morsello e Giada Magro nel Duo LB avanzato cat. Allieve 1 (8/9 anni), Giorgia Di Miceli e Giulia Pausata nel Duo LC3 avanzato cat. Allieve 2 (9/10 anni), Quyet Cerami e Rossella Santoro nel Duo LC avanzato cat. Allieve 4 (12 anni), Chiara Amodeo e Giada Maltese nel Duo LC3 avanzato cat. Senior 1 (16 anni), Martina Amodeo e Nicole Bova nel Duo LD avanzato cat. Junior mix, Giulia Pausata nel LC3 base cat. Allieve 2 (anni 10). Nel filmato la premiazione con la consegna della medaglia d'oro a Giorgia Di Miceli e l'inno nazionale italiano:

• Pallamano: dopo i successi ottenuti nelle prime tre giornate di campionato, la Pallamano Trapani ha dovuto incassare il primo stop stagionale. Nella gara disputata nel week-end a Chiaravalle, le padrone di casa hanno indirizzato a loro favore il match sin dal primo tempo, e a nulla sono valsi gli sforzi di risalire delle giovanissime granata, che nel parziale del secondo tempo sono anche riuscite a impattare (12-12). La vittoria di sabato sera consente alle marchigiane di agguantare Trapani in testa alla classifica, a quota sei punti, e con una gara in meno giocata rispetto alle ragazze allenate da Laura Avram. Prossimo impegno valido per la quinta di campionato. Tabellino: Publiesse Chiaravalle-Pallamano Trapani 28-23 (16-11) -Pallamano Trapani: De Marinis, Stellato 1, Reta Battiston 1, Cenicola 1, Ferraresi 6, Martina Lista 6, Milena Lista, L’Abbate 1, Lusarreta 4, Plazzotta, Ascorti 1, Priolo 2, Felet, Longoni. All. Laura Avram.

• Scherma: Ariccia ha ospitato la 1^ Prova Nazionale Trofeo Kinder Joy of Moving, valevole come tappa di avvicinamento al campionato Italiano U14. Buona la prestazione della compagine mazarese che riesce ad esprimere una scherma ad alto livello portando a casa una meritatissima finale ed ottime prestazione da parte di tutti gli atleti. Spicca, fra tutti, l’ottimo 8^ posto conquistato da Luca Pavone, nella categoria Giovanissimi Sciabola, che riesce con grinta e determinazione a conquistare la sua prima finale nazionale dimostrando una crescita schermistica importante. Purtroppo il percorso verso la finalissima si interrompe perdendo l’assalto valevole per la semi-finale contro Francesco Gucciardi del Club Scherma Roma, vincitore finale della competizione. “Siamo abbastanza soddisfatti” – afferma il Maestro Giuseppe Pugliese. “Questa prima tappa nazionale ci lascia ben sperare per il futuro. Abbiamo iniziato bene la stagione nazionale continuando a lavorare duramente con costanza e determinazione. I nostri ragazzi, in silenzio e con molta umiltà, hanno dato risposta sul campo dimostrando tutto il loro valore. La loro gioia nel riuscire a raggiungere determinati traguardi è per noi motivo di orgoglio.”