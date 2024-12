Mazara, nuovo piano di estumulazione al cimitero. Previste nicchie cinerarie

10/12/2024 18:00:00

10 dicembre 2024 – Pubblicati gli elenchi delle concessioni scadute per le sezioni 6, 7 e 8 del reparto 1 Bambini del cimitero, relative a loculi occupati da oltre 50 anni. Il Comune invita gli eredi dei defunti a richiedere il rinnovo delle concessioni entro il 10 febbraio 2025, termine ultimo per evitare la liberazione dei loculi nell’ambito del piano di estumulazione che verrà avviato nel corso del prossimo anno.

94 Concessioni Scadute: Cosa Fare

Sono 94 le concessioni interessate nel reparto 1 Bambini, in particolare nelle sezioni 6, 7 e 8, dove riposano prevalentemente bambini tumulati oltre un secolo fa. Il funzionario responsabile dei Servizi Cimiteriali, Claudio Zummo, ha emesso un avviso contenente i dettagli del piano, con un elenco nominativo dei defunti le cui sepolture saranno coinvolte. Gli eredi che desiderano mantenere la concessione devono presentare esplicita richiesta agli uffici Cimiteriali entro la scadenza fissata, avviando le procedure previste.

Nuove Nicchie Cinerarie

L’estumulazione sarà seguita da un intervento di riqualificazione: le cellette liberate saranno convertite in nicchie cinerarie, rispondendo così a una crescente necessità del cimitero comunale. Nonostante siano già previste dal regolamento, le nicchie cinerarie sono attualmente assenti, in attesa della costruzione di una struttura dedicata.

La decisione di procedere con il piano di estumulazione rientra in un progetto più ampio di gestione degli spazi cimiteriali. Il sindaco Quinci ha sottolineato l’importanza di queste operazioni, evidenziando come l’iniziativa risponda sia a esigenze pratiche, come l’ottimizzazione degli spazi, sia a necessità normative. Questo intervento, che riguarda uno dei reparti più storici del cimitero, consentirà di mantenere vivo il rispetto per la memoria dei defunti, adeguando al contempo la struttura alle esigenze attuali della comunità. Per ulteriori dettagli, i cittadini possono consultare l’elenco pubblicato presso gli uffici cimiteriali o contattare il responsabile del servizio. Le richieste di rinnovo delle concessioni devono essere presentate entro e non oltre il 10 febbraio 2025.