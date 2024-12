Il Marsala 1912 ad un punto dai Play Off - Mangiaracina e Martorana stendono il Partinicaudace

11/12/2024 12:00:00

Continua impetuosa la risalita del Marsala 1912 verso le posizioni che contano di questa Eccellenza Sicilia girone A. I ragazzi di Mister Totò Brucculeri, per il secondo match consecutivo in casa al Nino Lombardo Angotta, hanno battuto il Partinicaudace di Mister Riccardo Abbenante con il risultato di 2 a 1. Il sodalizio caro al Presidente Giovanni Sardone, con 5 vittorie, 4 pareggi ed altrettante sconfitte si pone ad un solo punto dal San Giorgio Piana che occupa l’ultima posizione utile della griglia Play Off stagionale dimostrando, giornata dopo giornata, di essere una squadra ben organizzata con le idee molto chiare su come gestire partite ed avversari di turno.

Correva la 13° giornata di stagione regolare e le reti di Mangiaracina e Martorana bastavano a far conquistare l’intera posta in palio a capitan Genesio e compagni. Una dimostrazione di intelligenza tattica molto piaciuta al pubblico presente, purtroppo non molto numeroso vista la pessima giornata meteorologica. Un atteggiamento che Mister Brucculeri ha impartito ai suoi sin dal primo minuto di gioco con pressing e tanta corsa a testimoniare la perfetta forma fisica degli azzurri. Spazio anche ai nuovi arrivati Trifilò e Liga con il primo chiamato nel primo tempo ad un colpo di testa in pieno centro area avversaria senza soluzione positiva però, ed il secondo sul finire del match a scaldare i motori per le sfide a venire.

Adesso testa alla trasferta contro il Lascari Cefalù che in tanti pensano sia già vittoria annunciata ma che Mister Brucculeri affronterà come se si giocasse contro la capolista. Avversari che in settimana hanno cambiato il Mister per cercare di uscire dai meandri bui della zona retrocessione. La settimana dopo, per l’ultima di andata, si giocherà in casa contro la corazzata Gela, per una Giornata Azzurra appassionante.

Tabellino: Marsala 1912 – Partinicaudace 2-1

Marcatori: 1’ pt Mangiaracina (M), 28’ pt Martorana (M); 36’ st Olaoye (P).

Marsala 1912: Faraone, Genesio, Mazzeo, Trifilò (17’ st Luminario), Meo (23’ st Troncoso), Cinquemani, Giardina, Angileri, De Luca, Mangiaracina (47’ st Liga), Martorana (38’ st Accardo). A disposizione: Furnari, Abbenante, Ciolino, Isaia, Bonfratello. Allenatore: Totò Brucculeri.

Partinicaudace: Cascione, Rubino, CicaLa, Sekkoum, Cinà, Fili (23’ st Bargione), Barbara, Cacicia (23’ st Gancitano), Chrisantus, Marino D (23’ st Marino E), Olaoye. A disposizione: Sarr, Miceli, Zerillo, Marino E, Viviano, Paradiso, Pulizzi, Bargione, Gangitano. Allenatore: Riccardo Abbenante.

Terna arbitrale: Sig Giuseppe Mauro Cannata di Agrigento coadiuvato dagli Assistenti Sig.ri Federico Principato e Francesco Bentivegna di Agrigento.