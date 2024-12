Piccole e medie imprese: prorogati i termini per il contributo a fondo perduto sui mutui

11/12/2024 14:00:00

Irfis FinSicilia ha annunciato la proroga dei termini per la presentazione delle domande relative al contributo a fondo perduto destinato alle piccole e medie imprese (PMI) siciliane con finanziamenti in corso dal 1° gennaio 2024. La nuova scadenza è stata fissata al 30 gennaio 2025 alle ore 17:00.

Come presentare la domanda

La domanda può essere scaricata dal portale ufficiale Incentivi Sicilia. La richiesta deve essere compilata accuratamente, corredata di tutta la documentazione richiesta e firmata digitalmente dal rappresentante legale, utilizzando il formato CAdES. Una volta completata, la domanda deve essere caricata e inviata tramite la stessa piattaforma online. Dopo l’invio, sarà generata una ricevuta di presentazione con il numero di protocollo, che conferma la corretta trasmissione.

Avviso della proroga: Dettagli ufficiali sull’estensione dei termini sono disponibili qui.

Pagina per presentare la domanda: Tutto il necessario è accessibile direttamente sulla piattaforma. Una guida completa per chiarire eventuali dubbi si trova in questa sezione.

Il contributo a fondo perduto rappresenta un importante sostegno per le PMI, aiutandole a gestire meglio i costi legati ai mutui in un contesto economico complesso. Con questa proroga, le imprese hanno più tempo per accedere a questa agevolazione e garantire un futuro finanziario più stabile.