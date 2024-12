Mazara, il consiglio comuale approva l'addizionale Irpef e il regolamento per gli allacci idrici

13/12/2024 06:59:00

Nella seduta di mercoledì mattina,il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno. Sotto la guida del presidente Francesco Di Liberti, dopo un'ora dedicata a comunicazioni e interpellanze, sono state prese decisioni significative che spaziano dalla fiscalità locale alle iniziative per la sostenibilità e l’arte pubblica.

Confermata l’addizionale IRPEF allo 0,8% per il 2025

Con 15 voti favorevoli e 4 contrari, l’assemblea ha confermato l’aliquota unica dello 0,8% per l’addizionale IRPEF anche per l’anno 2025. Questa scelta punta a garantire una stabilità nelle entrate comunali senza gravare ulteriormente sui cittadini.

Regolamento per allacciamenti idrici e fognari

Un altro passo avanti verso una gestione più efficiente dei servizi pubblici: con 18 voti favorevoli e uno contrario, il Consiglio ha approvato il regolamento comunale sugli interventi di manomissione del suolo pubblico per gli allacci idrici e fognari. La nuova normativa stabilisce regole chiare per i lavori e definisce gli oneri di connessione, offrendo maggiore trasparenza e uniformità.

Mercato agroalimentare a Km Zero nella Borgata Costiera

Con 18 voti favorevoli e un astenuto, è stata decisa l’istituzione di un Mercato Agroalimentare a Km Zero nella Borgata Costiera. Questo progetto mira a promuovere i prodotti locali, sostenere l’agricoltura del territorio e incoraggiare uno stile di vita più sostenibile, riducendo l’impatto ambientale legato alla distribuzione alimentare.

Regolamento per l’arte di strada

L’arte di strada trova finalmente il suo spazio regolamentato. Con un’approvazione unanime (19 voti su 19), il Consiglio ha dato il via libera al nuovo regolamento che disciplina l’esercizio di questa forma artistica, garantendo il giusto equilibrio tra espressione creativa e decoro urbano.

Rigenerazione urbana: Giardino dell’Emiro e Parco di Miragliano

Infine, con 18 voti favorevoli, è stata approvata una mozione della IV Commissione Consiliare che impegna l’amministrazione a proseguire nell’iter del progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del Giardino dell’Emiro e del Parco di Miragliano. L’obiettivo è favorire l’integrazione e la rigenerazione urbana, restituendo alla cittadinanza due spazi pubblici di grande valore.