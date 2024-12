Il degrado e l'invasione di rifiuti in contrada Matarocco. Lettera aperta al sindaco di Marsala

13/12/2024 10:24:00

Degrado a Marsala, la Contrada di Matarocco è da anni invasa dai rifiuti e dalle discariche abusive, ecco una lettera aperta di un cittadino residente nella zona, Antonino Gerardi, al sindaco di Marsala, Massimo Grillo.

"Gentile Sig. Sindaco di Marsala.

Ormai da anni continuo periodicamente a scrivere per tentare di porre rimedio allo stato di totale incuria e abbandono in cui versa Marsala, la zona di Marsala ed in particolar modo la zona Nord, il tratto di strada tra contrada Matarocco, Misilla, Gurgo, Paolini, Casazze, Perino, e tante altre... in situazione disastrosa.

Non starò a tediarla troppo dilungandomi in descrizioni particolareggiate come fatto in mie precedenti comunicazioni di anni fa, che sono rimaste poi, di fatto, lettera morta visto che la situazione non è affatto cambiata.

Mi limiterò perciò ad inviarle foto esplicative e farle una breve sintesi in elenco della situazione che si protrae da anni: assenza di pulizia delle strade e degli arredi urbani; assenza di manutenzione stradale (sono presenti numerose buche), scarsa illuminazione pubblica con parecchi luci non funzionanti; situazione igienica disastrosa, spazzatura ovunque, con discariche abusive spaventose, rischio salute pubblica.



Sindaco venga a passeggiare tra le discariche a cielo aperto. Confidando nella sua attenta verifica delle foto allegate e di un intervento sollecito e risolutivo, la invito eventualmente a casa mia per un caffè ed una visione realistica della situazione".



Cordiali saluti

Antonino Gerardi