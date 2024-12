Volley: il Marsala Volley nel messinese per cercare contro l'Amando Volley punti classifica

13/12/2024 13:51:00

Seconda trasferta consecutiva per la EnoDoro Marsala Volley che nella decima giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile affronterà, in una difficile trasferta, l’Amando Volley di Santa Teresa di Riva di Coach Alessandro Prestipino. Un derby siciliano molto atteso che si giocherà in un Pala Sant’Antonio di Furci Siculo sicuramente pieno di tifosi messinesi che cercheranno di spingere capitan Bertiglia e compagne al risultato pieno. Per le lilibetane di Coach Lucio Tomasella, invece, una buona occasione per raggiungere quella continuità di risultati tanto cercata nelle ultime giornate e che invece potrebbe avere un inizio proprio dalla vittoria in trasferta dello scorso turno in terra pugliese. Tanto il lavoro in settimana per capitan Varaldo e compagne per provare a dare un indirizzo positivo a questa fase finale del girone di andata che potrebbe consegnare al Marsala Volley nuova linfa vitale alla propria classifica.

“Santa Teresa in casa è molto temibile, ha un organico completo e molto forte – dichiara Coach Lucio Tomasella – Noi sappiamo già cosa dovremo fare, attaccare dal primo istante fino a quando l’arbitro fischierà la fine della partita. Abbiamo lavorato duramente tutta la settimana allenando tutti i fondamentali cercando di adattarli all’avversario. Siamo tutti pronti per questa sfida”. Sarà possibile seguire l’andamento del match collegandosi, sabato 14 dicembre 2024 con inizio alle 18.00, alla pagina facebook “Marsala Volley” ove verrà comunicata l’eventuale diretta streaming. L’arbitro dell’incontro Iannino Volley Santa Teresa di Riva ME Vs EnoDoro Marsala Volley sarà il Sig. Enrico Dandolo coadiuvato dalla Sig.ra Elena Gambato.