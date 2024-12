Pallacanestro femminile: a fine mese la 102 Basket Erice sfiderà in casa la Stella Basket Palermo

14/12/2024 14:00:00

Dopo la gara d’esordio nel campionato di serie C femminile, la 102 Basket Erice prosegue a lavorare in vista della seconda giornata del girone d’andata. Nella seconda giornata la 102 Basket Erice affronterà in casa, il 29 dicembre prossimo, la Stella Basket Palermo. La sfida si disputerà al PalaVirtus e avrà inizio alle ore 18.30. Il girone B (Sicilia occidentale) a cinque squadre, a cui partecipa la 102 Basket Erice è composto, oltre che dal sodalizio ericino, anche dalle seguenti formazioni: ASD Polisportiva Team ’79 Piazza Armerina, Gonzaga Palermo, Stella Basket Palermo e Basket Cefalù. Al girone orientale (A), invece, partecipano quattro formazioni: Rescifina Messina, Katane Basket Catania, Ciavorella Scicli, Pgs Sales Catania.

Formula:

Prima Fase: Qualificazione - In funzione del numero di squadre, ogni girone effettuerà gare di Andata e Ritorno suddivise in due gironi. Nel Girone B le squadre si incontreranno con formula all’italiana con doppie gare di Andata e Ritorno raggiungendo così le 16 gare. Nel Girone A le squadre si incontreranno con formula all’italiana con doppie gare di Andata e Ritorno e un’ulteriore fase ad orologio di 4 gare raggiungendo così le 16 gare.

Seconda Fase: Poule Promozione - Le squadre classificatesi al 1° e 2° posto di ciascun girone nella fase di qualificazione accederanno alla “Poule Promozione”, che si disputerà con la formula "coppa" gare di andata e ritorno secondo il seguente schema:

- GARA “A”: 1ª classificata del Girone A vs 2ª classificata del Girone B;

- GARA “B”: 1ª classificata del Girone B vs 2ª classificata del Girone A.

Le vincitrici delle GARE “A-B” si affronteranno in una finale, sempre con formula "coppa", per determinare la vincitrice del campionato che sarà promossa alla Serie B/F nella stagione 2025/26. Nella Poule Promozione la squadra migliore classificata della fase di qualificazione disputerà la gara di ritorno in casa.