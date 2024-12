Il nuovo esordio di Capuano al Trapani è contro la Casertana, 8980 giorni dopo l'ultima volta...

14/12/2024 07:00:00

Ottomilanovecentottanta giorni Ezio Capuano torna a sedere sulla panchina del Trapani. Il nuovo condottiero granata questo pomeriggio sfiderà la Casertana da allenatore del Trapani 8980 giorni dopo l'ultima volta.

La sua ultima presenza risale al 14 maggio 2000, nella sconfitta con il Nardò nell'ultima giornata del campionato di serie C2 1999-00 e dopo un lungo girovagare per l'Italia durato 24 anni e 7 mesi, rieccolo per affrontare la Casertana nell'ultimo turno del girone di ritorno.

Essendo la prima gara della sua gestione, è difficile immaginare il modulo di gioco che verrà prescelto, se proseguirà con la difesa a 3 o se riproporrà quella a quattro, o ancora, se adotterà uno schieramento più offensivo o meno.

In base ai pochi allenamenti che ha condotto dopo aver firmato il contratto che lo lega al Trapani per 18 mesi, Capuano sembra orientato ad un 3-4-3 con l'obiettivo di sfruttare al massimo le propensioni offensive dei calciatori a disposizione, alcuni dei quali conosce bene avendoli allenati già lo scorso anno al Taranto.

E, così, si va verso un attacco a tre punte, con Kanoute e Bifulco, proprio i due che ha avuto nella passata stagione in Puglia, ai lati di Facundo Lescano, il capocannoniere dell'intera serie C, mattatore in questo girone di andata con 14 gol già messi a segno.

Per il resto, Capuano dovrebbe schierare Celiento, Silvestri e Sabatino come difensori davanti a Seculin, mentre, nella linea centrale i quattro prescelti dovrebbero essere Carriero e Karic in mezzo con Ciotti e Benedetti ai lati.

Una squadra che, quindi, dovrebbe scendere in campo con l'intento di mettere pressione alla Casertana sin dai primi minuti, anche perché il nuovo corso del Trapani sotto la guida di Ezio Capuano deve essere diverso rispetto al passato.

Puntare sui punti di forza è l'obiettivo del tecnico e, allora, l'intento appare proprio quello di mettere i giocatori nelle condizioni migliori per rendere al massimo.

La gara avrà inizio alle 15 e darà il via alla terza vita del Trapani in questo campionato di serie C nel quale, al momento, la squadra si ritrova ai margini della zona playoff, anche se ancora in corsa in Coppa Italia dove, ai quarti di finale, sfiderà l'Arezzo.