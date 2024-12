Ruben Saccio, una delle vittime dell’incidente sulla Palermo-Agrigento: professore a 25 anni

14/12/2024 12:35:00

Nell’incidente mortale sulla strada statale 121 Palermo Agrigento, all’altezza dello svincolo di Bolognetta, tra un'auto e un camion cisterna, sono morti il conducente Ruben Salvatore Ciaccio di 25 anni e Samuele Cusimano di 21 anni. I due erano originari di Villafrati, in provincia di Palermo.

All’ospedale Civico è stato portato un 27enne in gravissime condizioni. Altri due giovani sono stati condotti al Buccheri La Ferla, uno in codice rosso e l’altro in codice arancione.

Alla guida dell’auto vi era Ruben Salvatore Saccio: aveva 25 anni e, nonostante la giovane età era già professore alle scuole superiori. Si era laureato in Ingegneria meccanica e dal 2022 insegnava tecnologia meccanica presso l’Istituto Superiore Enrico Fermi di Mantova. Tra le sue passioni vi era anche quella del motociclismo che coltivava sin da bambino.

Anche Samuele Cusimano, di soli 21 anni, ha perso la vita in questo tragico incidente. Samuele, come Ruben, era originario di Villafrati, e la sua morte ha gettato nello sconforto la sua famiglia e la comunità. I due ragazzi erano amici da tempo, e il legame che li univa era forte. La tragedia ha colpito duramente anche i compagni di viaggio che sono rimasti feriti nell'incidente.