Pallamano: l'Handball Erice oggi alla prova Brixen Sudtirol - Diretta streaming alle 19:30

14/12/2024 16:00:00

Dopo tre settimane (l’ultima gara di campionato disputata risale al 23 novembre scorso, con il successo casalingo contro Sassari), torna in campo la AC Life Style Handball Erice. Le Arpie, infatti, oggi, sabato 14 dicembre, alle ore 19.30, affronteranno in trasferta la formazione del Brixen Sudtirol. Torna, quindi, la sfida che ha determinato l’attribuzione degli ultimi due titoli nazionali: lo scudetto, vinto in finale da Bressanone nella stagione passata, e la Supercoppa italiana, alzata dalla AC Life Style Handball Erice lo scorso 31 agosto. La gara sarà valevole per l’undicesima giornata del girone d’andata. Francesca Di Prisco (centrale AC Life Style Handball Erice): “In queste settimane, ci siamo impegnate molto e abbiamo lavorato sodo. Ci siamo concentrate, inizialmente, sul lavoro fisico. Non giocare per diverse settimane ci ha permesso di fare un'altra mini preparazione atletica, per arrivare al meglio della forma per i prossimi impegni di campionato. Ci aspettano due partite in fila, entrambe fuori casa, entrambe non semplici. Bressanone è un'ottima squadra e in casa sicuramente riesce a dare qualcosa in più. Noi stiamo preparando la partita tatticamente al meglio, per essere preparate a qualsiasi soluzione e provare a mettere i due punti in cassaforte”.

Diretta streaming a partire dalle ore 19:20 sul Canale YouTube Pallamano TV.

Aggiornamento alla fine del primo tempo e risultato finale sulla pagina Facebook Handball Erice