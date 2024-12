Ginnastica: alla seconda partecipazione nazionale Marsala Gym Lab conquista un'ottima medaglia d'argento

14/12/2024 10:30:00

Si sono conclusi l'8 dicembre scorso i Campionati Nazionali Winter Edition 2024 di ginnastica artistica femminile, cominciati giovedì 5 dicembre a Rimini. La società marsalese Marsala Gym Lab ha preso parte per la seconda volta alla manifestazione sportiva Ginnastica in Festa con 13 ginnaste tra allieve, Junior e Senior. Per la maggior parte di loro è stata la primissima esperienza in un contesto nazionale da brividi, per immensità della struttura allestita per l'evento, per la numerosità degli iscritti e per un fitto susseguirsi di gare, addirittura due gare in un giorno per alcune, tre giorni consecutivi di gare per altre. L'associazione lilybetana Marsala Gym Lab, che da 7 anni si dedica alla ginnastica artistica nel territorio marsalese, torna a casa con la squadra Duo formata da Elena Genna e Giulia Pantaleo e allenata dal tecnico regionale Simona Galfano e dall'aspirante tecnico Sara Genovese, Vice Campione d'Italia.

Così il tecnico Federale Gilda Tortorici che ha accompagnato le ginnaste "È stata una grandissima emozione per la nostra associazione rientrare a casa, al solo secondo anno di partecipazione, con una medaglia d'argento dal Campionato nazionale Silver. Non ce l'aspettavamo. Di solito le società siciliane sono riuscite a fare podio dopo tanti anni di partecipazione e grazie alla cui esperienza in campo, hanno potuto adottare scelte tattiche tali da poterci riuscire. Per noi quindi è stato davvero grandioso essere sul podio nazionale in così poco tempo. Se fossimo entrati in campo gara con più convinzione e meno paura forse avremmo ottenuto qualcosa in piú. Ma va bene così. Ognuna di loro ha cercato di fare del proprio meglio e siamo comunque felici che abbiano potuto fare quest'esperienza da cui trarranno senz'altro importanti insegnamenti. Aggiungiamo così questo secondo posto nazionale Silver ai prestigiosi e storici secondo e terzo posto ottenuti nel 2019 e nel 2020 nei Campionati di massima categoria Gold allieve FGI".