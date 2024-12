 Egadi: anticipati i termini per le autorizzazioni nell'Area Marina Protetta per il 2025

15/12/2024 00:00:00

A partire dal 19 dicembre 2024 sarà possibile presentare le richieste di autorizzazione per le attività consentite nell'Area Marina Protetta delle Isole Egadi per l’annualità 2025. La decisione di anticipare i termini è stata presa dall’Amministrazione comunale di Favignana per migliorare la gestione delle pratiche, ridurre gli assembramenti presso le sedi delle tre isole e garantire maggiore efficienza nei procedimenti istruttori.

L’anticipo delle scadenze consente di gestire con maggiore fluidità le istanze, evitando affollamenti e velocizzando le operazioni di front office e back office. Tuttavia, si specifica che questa misura non riguarda le categorie di operatori economici il cui rilascio delle autorizzazioni è subordinato a bandi o manifestazioni di interesse, per le quali restano in vigore tempistiche specifiche.

Per garantire una transizione più agevole, l’Amministrazione comunale ha disposto anche una proroga delle autorizzazioni in scadenza al 31 dicembre 2024, estendendone la validità fino al 28 febbraio 2025. Questo provvedimento consentirà al personale dell’Area Marina Protetta di completare le istruttorie senza creare disagi all’utenza.

Il vice sindaco di Favignana, Ignazio Galuppo: "Abbiamo voluto adottare un approccio innovativo, anticipando i tempi per migliorare l’efficienza dei nostri servizi e andare incontro alle esigenze di cittadini e operatori. Lavoriamo costantemente per rendere la gestione delle autorizzazioni più fluida e accessibile, garantendo al tempo stesso il rispetto delle normative e la tutela del nostro prezioso patrimonio ambientale".

Gli interessati possono contattare gli uffici competenti per informazioni o a consultare il sito ufficiale del Comune di Favignana per dettagli e aggiornamenti sulle procedure.