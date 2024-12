Dopo 23 anni si riuniscono gli studenti della V D dell'Istituto per Geometri di Trapani

15/12/2024 13:00:00

Serata di grandi emozioni e ricordi intensi: un vero tuffo nel passato per gli ex studenti della classe V D dell’Istituto per Geometri Giovanni Biagio Amico di Trapani, che si sono ritrovati a 23 anni dal diploma per rivivere il periodo della scuola, in particolare quello della maturità.

La reunion si è tenuta a Trapani, offrendo un’occasione speciale per ripercorrere insieme i momenti vissuti tra i banchi di scuola e rinsaldare vecchie amicizie. La serata è stata immortalata con una foto di gruppo che ha catturato l’entusiasmo dei partecipanti.

Alla serata hanno preso parte: Giuseppe Scarcella, Rocco Sanclemente, Anna Cammarata, Silvia Tranchida, Cristina Stoppacci, Filippo Maranzano, Giuseppe Cardella, Daniele Nipelli, Francesco Noce, Stefano Barbera, Andrea Cicala, Piero Mancuso, Antonino Alogna, Davide Barbera, Giuseppe Galuffo e Massimo Trapani. Francesco Gianvito ha partecipato in collegamento da Siviglia.