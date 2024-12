 Richieste di denaro, minacce alla madre e violenze in casa: arrestato un giovane trapanese

16/12/2024 12:22:00

Minacce, violenze e richieste di denaro che per anni hanno distrutto la serenità di un’intera famiglia. Un giovane trapanese di 24 anni è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di estorsione e rapina ai danni della madre.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, il ragazzo da anni sottoponeva i familiari a vessazioni quotidiane per ottenere somme di denaro che variavano dai 35 ai 50 euro al giorno, spesso richieste sotto forma di ricariche Postepay. Quando la madre si rifiutava, il giovane reagiva con violenza, distruggendo mobili e oggetti in casa, minacciandola e creando un clima di terrore.

Per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente e non turbare la nonna convivente, la madre spesso si sentiva obbligata a cedere alle richieste del figlio, sacrificando risparmi e rinunciando persino ad accertamenti medici necessari per far fronte alle spese.

Le violenze, iniziate nel 2018, sono state per anni un incubo senza fine per la famiglia, fino alla decisione di sporgere denuncia. Grazie alle dichiarazioni delle vittime, gli investigatori sono riusciti a ricostruire un quadro di soprusi e minacce di morte che ha portato il giovane a finire agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, su disposizione del GIP di Trapani e su richiesta della locale Procura.

L’episodio mette in luce una tragica dinamica familiare in cui le vittime spesso subiscono in silenzio, temendo ripercussioni o per amore verso chi si rende responsabile di tali atti. In questo caso, la denuncia ha rappresentato l’unica via per porre fine a una situazione divenuta ormai insostenibile.