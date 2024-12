Imprese, Tamajo: "Credito e sostegno agli artigiani, prioritÃ  per lo sviluppo della Sicilia"

16/12/2024 20:00:00

Durante l'assemblea annuale della CNA Sicilia, tenutasi al Cruise Terminal del porto di Palermo, l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha posto l’accento sull’importanza dell’accesso al credito come leva fondamentale per lo sviluppo economico dell’isola. «Il nostro impegno – ha dichiarato Tamajo – è fare in modo che le imprese siciliane, in particolare quelle artigiane, possano contare su strumenti adeguati per crescere e competere».

Tamajo ha evidenziato come il governo regionale, negli ultimi anni, abbia rafforzato il dialogo con le associazioni di categoria, ottenendo risultati significativi. Grazie agli strumenti finanziari messi a disposizione da istituzioni come Irfis e Crias, molte micro e piccole imprese hanno potuto superare le difficoltà nell’accesso al credito.

«Abbiamo lavorato per modernizzare e semplificare i meccanismi di supporto finanziario – ha spiegato – riducendo la burocrazia e facendo in modo che le risorse arrivassero direttamente agli artigiani».

Un altro tema affrontato dall’assessore è stato il recente intervento per la mini-proroga delle misure di sostegno al comparto artigianale. «Grazie a un’interlocuzione costante con il governo centrale – ha dichiarato – siamo riusciti a prorogare strumenti vitali per il settore, garantendo stabilità a migliaia di imprese siciliane che rischiavano di trovarsi senza supporto».

Guardando al futuro, Tamajo ha annunciato un piano di rafforzamento per il 2025 che punta su innovazione, digitalizzazione e garanzie per l’accesso ai finanziamenti. La Regione Sicilia intende promuovere programmi specifici per le imprese artigiane, sostenendo la transizione verso tecnologie moderne e più efficienti.

L’assessore ha concluso il suo intervento sottolineando l’importanza del settore artigianale per l’economia siciliana: «Gli artigiani rappresentano il cuore pulsante della nostra economia. Il nostro obiettivo è creare un ambiente favorevole alla loro crescita, puntando su formazione, innovazione e credito agevolato. Nessuna impresa deve restare indietro».

L’assemblea della CNA Sicilia è stata l’occasione per ribadire l’impegno del governo regionale nel sostenere il tessuto produttivo siciliano, facendo squadra con le associazioni di categoria e il governo nazionale per affrontare le sfide del futuro.