La settimana sportiva: la Shark abbatte Trento - il Marsala 1912 entra nei Play Off - Magico Marsala Futsal

16/12/2024 06:00:00

• Basket: partita capolavoro della Trapani Shark che batte senza mezzi termini la capolista Trento in un match bellissimo che i tifosi del capoluogo provinciale difficilmente dimenticheranno. Il 107-99 finale scaturisce da parziali sempre a favore dei granata di Repesa che sfidano i friulani a viso aperto. Per tre dei quattro quarti le squadre giocano punto a punto sino al terzo parziale quando i locali proveranno ad allungare nel punteggio. Il tentativo va male, anzi, la capolista, con un break di 11-0 ribalta le sorti della sfida con Trapani che reagisce da campione trascinando, nella bolgia del PalaShark, il roster alla vittoria. Top scorer Alibegovic con 30 punti, Brown 14, Horton 12, Robinson 11, Eboua 9, Notae 8, Galloway 7, Pleiss 6, Rossato 5, Petrucelli 3, Gentile 2, Mollura ne. Di seguito la conferenza stampa post partita:

• Pallamano: grande vittoria delle Arpìe ericine in serie A1 femminile, in trasferta a Bressanone, che battono le Campioni d'Italia della Brixen di Coach Pöder con il risultato di 22-34 (11-16). Un match giocato con la concentrazione di chi vuole dire la voce grossa in questo campionato, avvalorato da ottimi acquisti in corso d'opera che hanno portato il sodalizio ericino a giocarsela ad armi pari contro i Team più quotati. E' stata la prova di forza che ci si attendeva, alla guida della gara dal primo all’ultimo minuto di gara, le Arpie hanno dimostrato di aver messo a frutto nel miglior modo possibile la pausa di campionato di tre settimane, giungendo pronte e concentrate alla trasferta di Bressanone. Con questo successo, la Ac Life Style Handball Erice conferma la sua posizione solitaria in testa alla classifica, ribadendo la volontà di arrivare in fondo alla stagione con il massimo obiettivo da raggiungere: nel cuore e nella mente. Top scorer Ateba con 7 reti, poi Struijs e Pessoa 6, Tarbuch 5, Bernabei 4, Losio e Dalle Crode 3. In serie B maschile vince agevolmente in casa l'Autosicura Pallamano Marsala che batte con il risultato di 37-25 la Pallamano Avola. Un match mai in discussione che ha visto i ragazzi di Milenko Klijaic condurre le danze durante tutto l'arco della sfida. In classifica i lilibetani mantengono la seconda posizione in classifica a due punti dalla vetta. Top scorer Claudio Lo Cicero con 9 reti, poi Merghali 7, Gioele D'Aguanno 4, Samuel D'Aguanno 4, Culicchia 3, Cibotaru 2, De Vita 2, Rallo 2, Mattarella 1, Panicola 1, Campisi 1, Di Mauro 1. Vince anche una bella sfida la Puleo Il Giovinetto Petrosino che in trasferta batte l'Aretusa con il risultato di 31-35. Match equilibrato che i ragazzi di carmelo Benigno hanno sempre condotto di tre/quattro lunghezze di vantaggio sin oal termine della sfida. Top scorer Pantaleo con 8 reti, segue Lo Cicero con 6, Tahar 5, Summa 5, Marino 3, Giacalone 3, Mannone 3, Montalto 1, Vinci 1. I petrosileni mantengono grazie a questa vittoria la vetta della classifica a due punti proprio dei cugino marsalesi. In serie A2 femminile il match Pallamano Trapani-Euromed Mugello termina a favore delle granata con il risultato di 37-28. Le trapanesi rimangono in vetta grazie a questo quarto successo stagionale che riscatta la sconfitta rimediata una settimana fa a Chiaravalle.

• Futsal: momento magico per il Marsala Futsal 2012 che vola ai sedicesimi della Coppa Divisione dopo aver terminato la fase a gironi. La banda Torrejon si qualifica ai sedicesimi da prima della classe in un entusiasmante percorso di tutto il roster che ha davvero sudato la maglia sin dalla fase preliminare contro il Futsal Mazara, fino all’ultima contro il Cus Palermo di Mister Marco Casamento. Dal profilo facebook del Marsala Futsal: "Tanto l’impegno e la voglia di dimostrare, con formazioni che sicuramente ci hanno messo in difficoltà, Mistral e Villaurea in primis, che nonostante il passivo di 4 reti non ha mai mollato, la “presa della Bastiglia” ai danni dei “Moschettieri del Re” Under20 del Futsal Canicattì, con cui avremo il piacere di giocare nella competizione Under19. Belle partite, maschie, tutte all’insegna dello Sport, le formazioni Under 23 hanno lottato e dato spettacolo, onorato e sudato la maglia, dando il giusto senso a questa competizione, cioè quello di lanciare i giovani nel mondo del Futsal, dando la possibilità ai ragazzi di mettersi in mostra in ambito Nazionale. Per conoscere la nostra prossima avversaria dovremo attendere i sorteggi, ma possiamo dirvi con certezza che ci vedremo l’8 di Gennaio".

• Volley: seconda vittoria in trasferta consecutiva per la EnoDoro Marsala Volley che nella decima giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile ha battuto l’Amando Volley di Santa Teresa di Riva di Coach Alessandro Prestipino con il netto risultato di 0-3 grazie ai parziali 20/25, 20/25 e 19/25. Un derby giocato sul velluto per le lilibetane di Coach Lucio Tomasella che conquistano, così, l’intera posta in palio e continuano la scalata alla classifica raggiungendone la quinta posizione. Seconda presenza consecutiva alla direzione tecnica anche per il Coach nisseno che schiera una squadra motivata dalla preparazione settimanale indovinando tutte le caselle dello schieramento e riuscendo ad imprimere una svolta decisiva in tutti e tre i parziali sfruttando tutto il fronte di attacco in possesso. Enodoro Marsala Volley: Pozzoni 15, Caserta 13, Cecchini 7, Courroux 4, Bondavalli 11, Varaldo 14, Oggioni (L), Carpio, Zingoni ne, Grippo ne, Guastella ne, Lo Gerfo (L2) ne. Allenatore: Lucio Tomasella.

• Calcio: il Trapani 1905 vince in trasferta a Caserta grazie alla rete di Facundo Lescano. Tre importantissimi punti classifica nel campionato di serie C che regalano il sorriso ai tifosi granata proprio nel momento del cambio tecnico in panchina con il ritorno di Ezio Capuano dopo 25 anni. L'allenatore ha saputo trasmettere alla squadra la sua idea di calcio, basata sulla compattezza, sull'aggressività e sulla verticalità. Ed i giocatori hanno risposto in maniera esemplare, dimostrando di avere grande voglia di riscattare un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Nel campionato di Eccellenza a tenere alta la bandiera ci pensa ilMarsala 1912 di Mister Totò Brucculeri che vince in trasferta 0-1 contro il fanalino di coda Lascari-Cefalù grazie alla reta al 18' del primo tempo di Riccardo Mangiaracina. Ottavo risultato utile consecutivo, ma anche terza vittoria consecutiva che lanciano gli azzurri in piena zona Play Off. Adesso testa alla sfida interna, ultima di andata, contro il forte Gela. Un match molto atteso al Nino Lombardo Angotta che registrerà la classica giornata azzurra della società lilibetana. Nella foto Trapani 1905, il tecnico Ezio Capuano:

• TennisTavolo: la Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo vince la sfida d'alta classifica contro la Vi.Ga.Ro. Siracusa con il risultato di 5-4 grazie anche alle prestazioni eccellenti del nuovo arrivato Miguel Chamorro. Un match difficile dove il talento iberico ha dimostrato l'alto livello del proprio gioco conquistando tutti e tre ipunti possibili. A vincere gli altri due ci pensa Alessandro Guttuso che gioca due match intensi e precisi tanto da terminarli entrambi per 3-0 a proprio favore. In classifica di serie B2, adesso, il sodalizio caro alla Presidente Sandra Sorrentino occupa la seconda posizione con otto punti, a due sole lunghezze dall'EOS Enna.