Marsala: è sos gatti randagi, gli "angeli blu" di Oipa chiedono aiuto per la loro salute

17/12/2024 00:00:00

Marsala (TP): SOS Gatti Randagi, gli "Angeli Blu" in prima linea per la loro salute. Serve il sostegno di tutti.

A Marsala il problema del randagismo felino ha raggiunto proporzioni allarmanti. Si stima che circa 10mila gatti randagi vivano sul territorio, senza alcuna forma di assistenza o tutela. Questi mici, costretti a sopravvivere in condizioni precarie e insalubri, affrontano quotidianamente pericoli per la loro salute e sicurezza. La mancanza di interventi strutturati ha portato a una riproduzione incontrollata, aumentando il rischio di malattie e compromettendo il benessere dei più piccoli.

Un’emergenza difficile da gestire - L’assenza di un gattile comunale e il mancato supporto delle istituzioni rendono la gestione del fenomeno particolarmente complicata. Tuttavia, i volontari dell’OIPA di Marsala, noti come Angeli Blu, si stanno impegnando con tutte le loro forze per contenere il problema, portando avanti interventi di cattura e sterilizzazione. Grazie a fondi residui di un progetto locale destinato inizialmente alle sterilizzazioni di cagnoline randagie, gli Angeli Blu sono riusciti a sterilizzare 12 femmine e un maschio. Tuttavia, le risorse disponibili sono ormai agli sgoccioli.

Un aiuto concreto per continuare la missione - Per proseguire nella loro opera di tutela dei gatti randagi, i volontari dell’OIPA hanno bisogno del sostegno di tutti. Le sterilizzazioni, le cure veterinarie e l’acquisto di cibo comportano costi elevati che, senza aiuti esterni, non possono essere sostenuti. Anche un piccolo contributo può fare la differenza per garantire un futuro migliore ai mici abbandonati di Marsala.

Come contribuire - Gli Angeli Blu invitano chiunque voglia aiutare a unirsi a questa importante missione. È possibile sostenere le loro attività attraverso donazioni o contribuendo attivamente alle iniziative di raccolta fondi. Ogni gesto di solidarietà rappresenta un passo avanti nella lotta al randagismo felino e nella salvaguardia di questi animali che meritano una vita dignitosa.