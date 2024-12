Trapani, il caro parcheggi. La richiesta dei dipendenti del Comune 

17/12/2024 20:00:00

Mentre l'amministrazione comunale attua l'aumento delle tariffe con la necessità di promuovere la mobilità sostenibile e migliorare i servizi, i dipendenti comunali chiedono di essere esentati dagli aumenti, mantenendo il costo degli abbonamenti a 5

Ecco nel dettaglio cosa chiedono i dipendenti comunali nella lettera inviata al Sindaco e ai Consiglieri:

"In riferimento all'intendimento di codesta Amministrazione di modificare il piano operativo gestionale dei parcheggi a pagamento, giusta Delibera di G.M. 100/2024, si vuole rappresentare come l'approvazione di un provvedimento volto ad incrementare gli abbonamenti e la tariffazione oraria di Piazza Vittorio Emanuele, comporterebbe un notevole nocumento economico e molteplici disagi, non solo per i lavoratori del Comune di Trapani, ma anche per tutti i dipendenti che hanno la propria sede lavorativa all'interno del centro storico (molti dei quali titolari di contratti part-time - LSU - ecc.), tutti dipendenti, oltretutto, che l'azione della Pubblica Amministrazione deve essere tesa al miglioramento del livello di benessere sociale della comunità amministrata, trovare il giusto equilibrio tra le esigenze di cassare la rete di relazioni interne ed esterne, ivi compresi i "cittadini/dipendenti", deve promuovere la capacità di dare risposte adeguate alle esigenze della comunità con la presente si chiede di non modificare il costo degli abbonamenti di 5 euro mensili, da rilasciare fino a massimo di 300, esclusivamente ai dipendenti pubblici, dipendenti di aziende private e liberi professionisti.

Si confida nella sensibilità e si rimane in attesa di cortese riscontro della presente istanza.



Cordiali Distinti Saluti

I dipendenti del Comune di Trapani"