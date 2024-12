Trapani, parcheggi in Piazza Vittorio: tariffe alle stelle, lavoratori sul piede di guerra?

17/12/2024 18:17:00

Scoppia la polemica a Trapani per l'aumento delle tariffe orarie dei parcheggi in Piazza Vittorio Emanuele. Dal 20 gennaio, sostare nella piazza costerà 70 centesimi l'ora, contro i 20 centesimi precedenti. L'assessore alla Partecipata ATM, Giuseppe La Porta, giustifica l'aumento come un "adeguamento" necessario per far fronte all'aumento dei costi degli ultimi 5 anni. "Abbiamo portato gli abbonamenti per i lavoratori da 5 a 15 euro al mese", precisa La Porta, "mantenendo comunque 300 posti riservati sui 376 disponibili".

Ma la spiegazione non convince chi lavora in centro e non rientra tra i fortunati possessori di un abbonamento. "Come faccio a raggiungere il posto di lavoro in tempo se devo prima trovare parcheggio a Piazzale Ilio e poi aspettare l'autobus?", si chiede un dipendente di un negozio in Via Garibaldi. "Questa decisione penalizza i lavoratori e rischia di allontanare i clienti dal centro".

Spiega La Porta: "Si tratta di un intervento mirato, che continua ad assicurare costi contenuti per chi lavora quotidianamente in zona o in centro storico, preservando un equilibrio rispetto alle altre tariffe cittadine I cittadini che risiedono o lavorano nelle altre zone gialle della città, infatti, pagano gli abbonamenti 35 euro al mese o 80 euro per tre mesi, tariffe che, pur rimanendo inferiori alla media di altre città, rappresentano comunque un costo maggiore”.

“Del resto, la possibilità di spostarsi verso il centro storico e piazza Vittorio in maniera assolutamente gratuita c’è e c’è sempre stata – continua ancora l’assessore - basta lasciare l’auto a piazzale Ilio e usufruire delle due linee Atm, la 2 e la 10, con corse ogni dieci minuti”.

“L’aumento delle tariffe orarie non è fine a sé stesso, ma fa parte di un piano per incentivare la mobilità sostenibile, ridurre il traffico in centro e migliorare l’accessibilità delle aree centrali, come Piazza Vittorio, per tutti i cittadini e i visitatori. L’adeguamento delle tariffe, secondo l’amministrazione comunale, consente inoltre di evitare aumenti su altri servizi essenziali” conclude La Porta.

L'aumento delle tariffe dei parcheggi in Piazza Vittorio Emanuele rischia di trasformarsi in un boomerang per l'amministrazione comunale. Se l'obiettivo è incentivare la mobilità sostenibile, forse non sarebbe il caso di pensare a soluzioni alternative, come l'aumento delle corse degli autobus o la creazione di nuove aree di sosta gratuite in zone limitrofe al centro?