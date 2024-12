Fratelli d'Italia: Varchi e Galvagno, la nuova classe dirigente che sa fare

17/12/2024 06:00:00

C’è una classe dirigente di Fratelli d’Italia che ha segnato una strada ben precisa e che, se seguiti nei loro percorsi attuali istituzionali, fanno comprendere come c’è una classe dirigente meloniana che sa fare.

Carolina Varchi e Gaetano Galvagno sono l’espressione di un partito che in Sicilia non è mai andato fuori le righe, che con compostezza hanno costruito il consenso, rappresentando le Istituzioni con garbo e rispetto. Carolina Varchi, vicinissima a Giorgia Meloni, è deputata nazionale, eletta nella circoscrizione Sicilia1 nel 2022. Sua la legge Varchi, che ha reso “reato universale” la maternità surrogata. La legge ha fatto discutere molto e continuerà a fare discutere, perché tocca direttamente le emotività e le speranze delle coppie, sia etero che omosessuali, di realizzare la genitorialità.

I suoi interventi sono sempre molto pacati, mai un tono fuori anche quando è sostenuto, ma, dicono, nelle decisioni di partito sa dettare la linea e prendere posizione netta. Gaetano Galvagno è il più giovane presidente dell’Assemblea Siciliana, passo deciso e tono moderato, autorevole e non autoritario. Tiene l’Aula con equilibrio e mai faziosamente, come ruolo impone.

Entrambi rappresentano la cultura del merito, della determinazione e della militanza costante e autentica. Insieme dall’università all’esperienza politica, sempre dalla stessa parte, impegnati a rappresentare oggi l’Istituzione nazionale e regionale. Dalla scuola di politica al cambio generazionale in tutte le province dell’Isola, sanno entrambi che dovranno formare e aprire le porte a una classe dirigente competente e coerente, consapevole di quanto importante sia difendere i territori e gli interessi collettivi. Idee e progetti portati avanti con sintesi e mediazione, nonché dando risposte ai grandi problemi delle famiglie, delle imprese, dei giovani e dei territori.

Ora tocca a questa nuova classe dirigente che non ha scelto la politica come mestiere, avendone uno, ma per passione. Toccherà a loro mettere ordine in un partito, quello siciliano, che non è sempre in equilibrio nelle posizioni espresse. Con sguardo lucido e che restituisce motivazione in chi crede poco alla politica, sostituendo le langhe desolate con la costruzione di presenza politica sui territori, merce sempre più rara, e non certamente fiotti di tweet. E’ così che si esercita la leadership in modo efficace. In un tempo in cui si dice che la classe dirigente non c’è, e se c’è è scarsa, Varchi-Galvagno rappresentano la differenza a cui l’intero partito di Fratelli d’Italia dovrebbe ispirarsi.