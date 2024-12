Ad Alcamo si "accende" il Natale con il concerto al Liceo Allmayer e il Babbo Natale in piazza

18/12/2024 10:00:00

Il Natale ad Alcamo si accende con una serie di eventi che animeranno la città nei prossimi giorni, coinvolgendo cittadini e visitatori in un'atmosfera festosa, tra musica, cultura e iniziative solidali.

Concerto di Natale del Liceo “Vito Fazio Allmayer”

La musica sarà protagonista assoluta nel suggestivo scenario della Basilica di Santa Maria Assunta, dove si terrà il Concerto di Natale del Coro Polifonico e dell’Orchestra Sinfonica del Liceo “Vito Fazio Allmayer”, diretto dal Maestro Tonin Tarnaku. L’evento, in programma martedì 17 dicembre alle ore 18:30, vedrà la partecipazione straordinaria della cantante Lidia Schillaci. Un’occasione per vivere la solennità e l’emozione della musica natalizia in un contesto unico.

Il 20 dicembre, dalle 16:00 alle 20:00, Piazza Ciullo ospiterà l’iniziativa “Pizza in Piazza e Beauty Style” organizzata da TED Formazione Professionale. Gli studenti di ristorazione offriranno pizze preparate gratuitamente al pubblico, mentre i futuri esperti del mondo del benessere dimostreranno tecniche di trucco e acconciatura. Un'occasione perfetta per gustare buon cibo e vivere momenti di bellezza nel cuore della città.

La Casa di Babbo Natale

Sempre venerdì 20 dicembre, dalle 18:00 alle 20:00, Piazza Ciullo diventerà il punto d’incontro ideale per le famiglie grazie all’allestimento della Casa di Babbo Natale. I più piccoli avranno l’opportunità di incontrare il simbolo natalizio per eccellenza in un’ambientazione magica e festosa. L’evento, realizzato con il supporto della Pro Loco Alcamo e dell’amministrazione comunale, rappresenta un appuntamento imperdibile per i bambini. Appuntamento dunque il 17 e il 20 dicembre per vivere il Natale alcamese tra buona musica, gioia per i più piccoli e iniziative che mettono al centro la comunità.