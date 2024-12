Giornata dei Migranti, il sindaco di Mazara: "Costruire opportunità per chi resta e per chi arriva"

19/12/2024 10:35:00

"Mazara è una città che ha vissuto ogni sfumatura della migrazione. Ha accolto chi arrivava, ma ha anche visto partire i suoi cittadini. Questa doppia identità ci spinge oggi a costruire maggiori opportunità per chi resta e per chi arriva," dichiara il Sindaco Salvatore Quinci in occasione della Giornata Internazionale dei Migranti.

La storia di Mazara del Vallo è segnata dall’emigrazione, in particolare quella delle grandi ondate del passato quando intere famiglie partirono verso il Nord Italia e i Paesi esteri in cerca di lavoro e un futuro migliore. Ma è anche una città che non ha mai smesso di accogliere, con una comunità capace di integrare culture e tradizioni diverse, trasformandole in un valore aggiunto per il territorio.

"Dobbiamo trasformare questa esperienza in azione, lavorando per offrire ai nostri giovani la possibilità di scegliere di restare, mentre valorizziamo chi decide di costruire il proprio futuro qui. Il passato deve insegnarci a rendere Mazara un modello di sviluppo moderno e inclusivo, capace di abbracciare il cambiamento e trasformarlo in opportunità," prosegue il Sindaco.

Mazara del Vallo guarda al futuro con l’obiettivo di coniugare la sua vocazione all’accoglienza con politiche di sviluppo locale, puntando a trattenere le risorse umane del territorio e a valorizzare il Mediterraneo come spazio di crescita e innovazione.