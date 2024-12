Misiliscemi: al via il concorso per le scuole secondarie “Parole e Arti per l’inclusione”

19/12/2024 00:00:00

L’Amministrazione Comunale di Misiliscemi ha lanciato un’iniziativa di grande impatto educativo e sociale con il bando di concorso “Parole e Arti per l’inclusione: promuovere la cultura contro la discriminazione”, rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado.

L’obiettivo del concorso

Questo progetto, fortemente voluto dal sindaco Salvatore Tallarita e dall’assessora alla cultura e all’istruzione Barbara Mineo, mira a coinvolgere le giovani generazioni nel contrasto alla discriminazione e nella promozione di una cultura dell’inclusione. “Viviamo in una società caratterizzata dalla diversità, una risorsa preziosa che merita di essere valorizzata attraverso iniziative che stimolino la partecipazione attiva e la costruzione di una comunità aperta e accogliente,” hanno dichiarato i promotori.

Il concorso vuole essere un’occasione per riflettere sul rispetto delle differenze e dei diritti umani, stimolando al tempo stesso l’azione collettiva e il senso di appartenenza a una comunità inclusiva e solidale.

Sezioni e modalità di partecipazione - Sono invitati a partecipare gli studenti residenti a Misiliscemi, sia individualmente che in gruppo. Il bando si articola in diverse sezioni, spaziando tra: Poesia; Racconti inediti; Saggi, interviste o indagini conoscitive; Arti visive; Moda; Cibo e cultura. Una commissione, composta da esperti per ogni sezione, rappresentanti del Comune e dell’Unione Donne in Italia (UDI), valuterà i lavori per decretare i vincitori.

Il premio - In palio una borsa di studio di € 1.000,00 che coprirà interamente le spese per la partecipazione al progetto “Treno della Memoria 2024-25”, organizzato dall’Associazione Terra del Fuoco Trentino.

Termini e invio degli elaborati - I lavori dovranno essere inviati entro il 7 gennaio 2025 all’indirizzo email protocollo@comune.misiliscemi.tp.it, specificando nell’oggetto: BANDO DI CONCORSO “Parole e Arti per l’inclusione: promuovere la cultura contro la discriminazione”.

Il link al bando completo - Per maggiori dettagli sul concorso e per scaricare il bando completo, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Misiliscemi al seguente link.