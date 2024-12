Marsala. Il 2024 di Grillo, cosa c'è nella relazione del sindaco. Le critiche dei (pochi) consiglieri

20/12/2024 06:00:00

Nella seduta di consiglio comunale di mercoledì pomeriggio, il sindaco Massimo Grillo ha presentato la Relazione sull’attività amministrativa e sull'attuazione del programma che lo ha portato a vincere le elezioni. Nella prima parte del consiglio, molti consiglieri hanno chiesto l’arrivo del sindaco, ma quando è arrivato in Aula, sono rimasti solo cinque consiglieri. Un rispetto istituzionale in corto circuito.

Le parole e gli obiettivi di Grillo

Il sindaco ha parlato dei macro Municipi che vuole istituire entro il 2025, per avere un regolamento delle sezioni decentrate. La logica è sempre quella di una collaborazione con i cittadini e un’attenzione particolare ai quartieri. La sua relazione parte, ha detto, sempre dall’ascolto dei cittadini, concentrandosi anche sugli investimenti che riguardano i quartieri popolari.

Scuola, sociale, trasporti

Nelle prossime settimane, la scuola di Sappusi, la Lombardo Radice, sarà abbattuta e verranno iniziati i lavori di riqualificazione del quartiere. Anche per via Istria sono previsti ammodernamenti, a partire dalla scuola e dalla realizzazione di un parco. Ad Amabilina sorgerà un nuovo centro sociale che accoglierà una scuola di danza, musica e arte. È stato avviato il cantiere per la scuola Cosentino.

Il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione necessita di maggiore attenzione, e il sindaco ha chiesto ai dirigenti scolastici un piano personalizzato per ogni alunno che fruisce dell’assistenza.

Elemento di novità sono gli scuolabus, acquistati di recente, che rinnovano il parco mezzi. Inoltre, nei bus di linea sono stati installati GPS per monitorare il trasporto, e sono state posizionate 28 pensiline. L’obiettivo del sindaco è creare una municipalizzata per i trasporti.

Contenitori culturali e hub turistico

Un nuovo progetto riguarda il Monumento ai Mille e l’area antistante, che diventerà un hub turistico. È prevista la posa di un materiale isolante per creare isole d’ombra; il progetto ha già l’appalto pronto e sarà completato entro il 2025.

Tra il 2023 e il 2024 sono stati effettuati lavori di restyling per la biblioteca comunale e il complesso monumentale San Pietro.

Lavori pubblici e sport

Novanta milioni di euro sono stati intercettati per la rete idrica, con fondi anche per il rifacimento di Capo Boeo. È previsto l’affidamento privato dei campi di calcio di Strasatti e Paolini, così come di altri impianti sportivi.

Per la piscina comunale, i lavori sono già stati aggiudicati e saranno completati in sette mesi; l’area sarà accessibile anche alle persone con disabilità.

Un accordo di collaborazione con Sistemi Urbani prevede la rigenerazione di alcune aree urbane in prossimità della stazione ferroviaria, mentre i bus urbani saranno trasferiti da Piazza del Popolo a Viale Fazio.

Per lo Stagnone è stato avviato il progetto di trapianto della posidonia, con impegno anche sul fronte dell’erosione costiera. Tracciato il percorso per l’approvazione del PUG.

La replica di Piero Cavasino

Il consigliere Piero Cavasino, candidato nella maggioranza di Grillo e ora all’opposizione, ha affermato: “Oggi, dopo 4 anni, ci viene ancora detto che ci sono difficoltà a portare avanti le azioni amministrative”. Cavasino ha criticato il mancato rispetto del programma elettorale di 4 anni fa e l’assenza di novità sul regolamento dei Municipi. Ha evidenziato anche la mancanza di un baratto amministrativo e di progressi nella formazione di una nuova classe dirigente, chiedendo che fine abbiano fatto la governance e la giunta young.

Critiche anche sul turismo, sul settore dei rifiuti e sulla viabilità, definite stagnanti.

Il consigliere Coppola

Anche il consigliere Flavio Coppola ha espresso insoddisfazione: “Se non ci fosse stato il PNRR, non avremmo tutte queste opere. Speriamo di essere ibernati per risvegliarci tra qualche anno, quando lei farà le cose”. Coppola ha criticato le condizioni delle strade, l’inefficienza degli uffici e i ritardi nei lavori: “Per un passo carrabile a raso ci vogliono otto mesi. Le strisce pedonali sono invisibili, e i marciapiedi di via Salemi sono impraticabili, pieni di erbacce”. Ha poi affondato su Marsala Schola, definendo il CDA politico e l’ente fonte di problemi.

L’intervento di Di Pietra

Il consigliere Gabriele Di Pietra, di Civicamente, ha affermato che alcuni progetti dell’Amministrazione hanno contribuito a rendere la città poco vivibile per i cittadini stessi. Ha inoltre richiesto che vengano trattate le interrogazioni al sindaco e alla giunta.