Trapani, Consiglio Comunale infuocato: scontro tra Fileccia e il Sindaco, volano parole grosse

20/12/2024 06:00:00

Succede nelle prime fasi di interrogazione della seduta consiliare di Trapani. E così dopo neanche 30 minuti dallo start, il Consiglio si è trasformato in un'arena infuocata a seguito di un acceso scontro verbale tra il consigliere Tore Fileccia e il Sindaco. La miccia che ha innescato la lite è stata la risposta scritta fornita dal primo cittadino alle interrogazioni presentate da Fileccia, giudicata dal consigliere "uno scarabocchio incomprensibile".

"Non conosco il cirillico!"

Fileccia, visibilmente irritato, ha mostrato all'aula il cellulare con la foto di un foglio A4 scritto a penna con tre risposte alle sue interrogazioni, lamentando l'illeggibilità del testo: "Non conosco il cirillico!", ha esclamato, chiedendo al Sindaco di chiarire il contenuto della risposta. "Questa è la considerazione che il Sindaco ci dà da consiglieri?", ha proseguito Fileccia, "È una mancanza di rispetto verso me e i 448 cittadini che rappresento".

Il Sindaco perde le staffe: "Biondo!"

La situazione è precipitata quando il Sindaco, invece di fornire spiegazioni, ha apostrofato Fileccia con un poco elegante "Biondo!", scatenando la reazione furibonda del consigliere. "Come si permette? - ha urlato Fileccia - Vergogna! Cominciamo a mettere un po' di paletti. Vedi che se sei maleducato non fai il sindaco e non scandare nuddru (non fai paura a nessuno ndr)!". Neanche a dirlo, la seduta è stata sospesa per cinque minuti.