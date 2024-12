TennisTavolo: la Germaine Lecocq al secondo posto in classifica - Domenica arriva la capolista Enna

20/12/2024 07:00:00

Sale al secondo posto in classifica del Campionato serie B2 di Tennis Tavolo, la Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala che vince lo scontro diretto casalingo contro il TT Vi.Ga.Ro. Siracusa per 5-4. Prima convocazione anche per il neo acquisto Miguel Chamorro che mantiene le previsioni vincendo tutti e tre gli incontri riuscendo anche a far sembrare una passeggiata il difficilissimo match contro il fortissimo Salvatore Ganci. Un 3-0 grazie ai parziali 11/4, 11/5, 11/5 che rendono l’idea di quanta si sia innalzata la qualità del gioco del sodalizio lilibetano. Domenica 22, per l’ultima di andata, altra sfida stellare casalinga contro la capolista EOS Enna, una vittoria della Germaine Lecocq proietterebbe i ragazzi di Coach Amato in testa alla classifica di questa interessante B2. Appuntamento ore 10.00 di domenica 22/12, Palestra del Professionale Cosentino di Via del Fante.

In Serie C2, il Team lilibetano si trova a punteggio pieno dopo la vittoria in trasferta contro la TT Mazzola B per 2-5. Fabrizio Salerno, Federico Bellissimo e Pietro Pizzo sono i pongisti autori di questa bella prestazione. Esce sconfitto di misura Toutaoui Staouti contro Cimador, un 3-2 per il palermitano dai parziali incredibili. 0/11 per il lilibetano nel primo set, poi 11/9, 11/9. Staouti raggiunge il pareggio grazie al 4/11 del 4° set per poi capitolare 11/8 al quinto. Prossimo appuntamento per il 29/12 contro il Mazzola C.

In Serie D1, vincono entrambe le formazioni della Germaine Lecocq. L’Amaro Monte Polizo batte in trasferta il TT Trapani Castiglione per 1-6 in un match senza storia con parziali netti per i lilibetani che riescono così a mantenere la terza posizione in classifica. La UIPS Germaine Lecocq, invece, in casa batte 7-0 la TT Radiosa MCL. Tutti parziali per 3-0 per Gandolfo, Bellafiore e Tagliarino che con sei punti tallonano i concittadini a due lunghezze di distanza. Prossimo appuntamento il 22/12 in trasferta per entrambe: a Trapani contro il Barone per il Monte Polizo, A Trapani Castiglione Traslochi per la UIPS Germaine.

Vince di misura la formazione della Germaine Lecocq di Serie D2 girone A che batte in casa la TT Himera Randazzo con il risultato di 4-3. Una bella vittoria per Capitan Fosa e compagni che salgono in classifica a quattro punti in compagnia di altre tre formazioni. Netta la vittoria per 3-0 del duo in carrozzina Carini/Fosa che battono il duo Arrigo/Palmisano grazie ai parziali 11/7, 11/8, 11/5. Prossimo appuntamento in trasferta il 22/12 contro il Villafrati.