Campionato Italiano di Ornitologia: successo a Montichiari per il marsalese Nino Rallo

21/12/2024 20:00:00

Si è svolto questa settimana a Montichiari (Brescia), presso il Centro Fiere del Garda, il Campionato Italiano di Ornitologia 2024, organizzato dall’Associazione Ornitologica "La Leonessa" sotto l’egida della Federazione Ornicoltori Italiani (FOI). L’evento ha ospitato circa 13.000 esemplari tra canarini, uccelli esotici, fringillidi, cardellini e pappagalli provenienti da tutto il Paese.

Anche Marsala ha avuto il suo momento di gloria grazie all’allevatore Nino Rallo, vicepresidente dell’Associazione Ornitologica Lilybetana (AOL), che ha conquistato il titolo di Campione Italiano. Il suo cardellino pastello ha ottenuto il primo posto nella competizione. La premiazione ufficiale avverrà domenica 22 dicembre.

Vincere un campionato italiano rappresenta un grande traguardo per chi pratica questo hobby con passione. Nino Rallo non è nuovo a successi simili: nel 2022 aveva già vinto il Campionato Siciliano a Custonaci, ottenendo il punteggio più alto per i migliori otto esemplari esposti e il prestigioso "Best in Show" per il miglior ibrido di cardellino.

"Dedico questa vittoria a tutti i soci dell’Associazione Ornitologica Lilybetana, che quest’anno festeggia 52 anni di attività. La nostra associazione si è sempre distinta per la professionalità e competenza dei suoi membri, e questo successo dimostra la continuità della nostra tradizione," ha dichiarato Rallo.

Negli ultimi anni, l’AOL si è fatta conoscere anche per l’organizzazione di eventi ornitologici presso il Centro CRS AIAS di Marsala, grazie alla collaborazione con gli operatori e al coinvolgimento dei ragazzi del Centro, che hanno realizzato a mano le opere utilizzate per le premiazioni. Un altro importante risultato per un’associazione che continua a portare in alto il nome di Marsala nel panorama ornitologico nazionale.