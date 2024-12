Trapani, il poliziotto e musicista Leonardo Nicotra riceve il premio “Albert Schweitzer 2024”

21/12/2024 19:00:00

Leonardo Nicotra, Sovrintendente Tecnico della Polizia di Stato in servizio alla Questura di Trapani, ha ricevuto il prestigioso premio “Albert Schweitzer 2024” dall’Associazione “Harmonices Mundi” di Agrigento. Il riconoscimento gli è stato conferito per il suo impegno nella promozione musicale e artistica nel territorio trapanese.

Nicotra, laureato con lode in Pianoforte, Organo e Composizione Organistica al Conservatorio di Trapani, è un apprezzato concertista e divulgatore musicale. Negli anni si è dedicato con passione alla valorizzazione del patrimonio organario locale, organizzando eventi e concerti di grande valore culturale.

Il suo lavoro è stato elogiato non solo dai vertici della Polizia di Stato, ma anche da rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui vescovi e prefetti. Il Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, ha sottolineato come Nicotra unisca competenza musicale e dedizione professionale, contribuendo a portare prestigio alla Polizia di Stato attraverso la sua arte. Un riconoscimento che premia la passione di un uomo capace di unire il servizio pubblico all’amore per la musica.