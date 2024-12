"L’incidente di mia figlia Clarissa: un appello per la sicurezza dei ciclisti sulle strade"

21/12/2024 10:25:00

Gentile Direttore di Tp24,

questi giorni mi hanno portato a riflettere sull’importanza della sicurezza e del rispetto reciproco sulle strade, in seguito al grave incidente che ha coinvolto mia figlia, Clarissa Stella, giovane e talentuosa ciclista che, con la sua passione, rappresenta il futuro del nostro movimento.

Clarissa, durante una sessione di allenamento, martedì 10 dicembre è stata vittima di un grave incidente, nella zona di Birgi, che le ha procurato una frattura al bacino. Una notizia che ci ha colpiti profondamente, ma che ci ha anche riempiti di gratitudine sapendo che, nonostante tutto, il peggio è stato evitato. Clarissa, che proprio nei giorni scorsi ha compiuto 19 anni, ha dimostrato una forza e una determinazione incredibili, soffiando le candeline a letto ma con lo spirito di chi guarda avanti.

Come presidente di STAR Cycling Lab e appassionato promotore del ciclismo insieme a mio fratello Ninny, allenatore e direttore sportivo, sento il dovere di trasformare questo episodio in un’occasione per sensibilizzare tutti coloro che condividono le nostre strade. La convivenza tra automobilisti e ciclisti deve essere improntata al rispetto e alla consapevolezza. Ogni distrazione al volante, ogni regola non rispettata, può costare caro. La bicicletta, per molti di noi, non è solo uno sport o un hobby: è una passione, un modo di vivere e di connettersi con il mondo.

La brutta avventura di mia figlia Clarissa, investita da un'Ape, guidata da un signore che, "poverino", non si è completamente accorto dell'impatto, non è un caso isolato. Ogni ciclista che esce di casa, sia per allenarsi, sia per spostarsi, porta con sé il rischio di essere vulnerabile. È compito di tutti noi, automobilisti e ciclisti, fare in modo che le strade siano spazi sicuri per tutti. Servono più attenzione, più empatia e un impegno comune per evitare tragedie.

Da parte mia e di tutta la comunità ciclistica, voglio fare un augurio speciale a mia figlia: possa presto tornare a inseguire i suoi sogni sulle due ruote, con la stessa grinta e determinazione che la caratterizzano. Auguri, campionessa, le strade e la bici e ti aspettano.



Francesco Stella

Presidente di STAR Cycling Lab