 Trapani: definito l'appalto per il ripristino delle palazzine popolari di Viale Puglia

29/12/2024 08:00:00

L’Iacp ha stanziato 540 mila euro , si tratta di fondi propri del bilancio dell’Ente autorizzati dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture. L’Iacp di Trapani si appresta a consegnare i lavori per ripristinare il terrazzo del proprio immobile sito in Trapani viale Puglia n. 3 lotto 43, oggetto di un parziale crollo nel febbraio dello scorso anno. Crollo, si ricorda, che fu conseguenza di un incendio doloso appiccato nel locale sito al piano terra dell’edificio. Un accadimento che suscitò parecchio clamore, anche perché provocò lo sgombero dai rispettivi appartamenti di quattro famiglie.

Completato il previsto iter, dall’accertamento tecnico sino alla verifica sismica dell’intero edificio per giungere infine alla stesura del progetto esecutivo, l’Iacp ha bandito la gara per l’appalto dei lavori, stimati in poco più di 330 mila euro. Si tratta, va precisato, di fondi tratti da un complessivo stanziamento di 540mila euro, esistente all’interno del bilancio dell’Ente. I fondi messi a disposizione sono propri dell’ente, e la spesa è stata autorizzata dall’assessorato regionale alle Infrastrutture.

L’esito della gara, durata un giorno, è sta conclusa nella settimana di Natale. L’appalto, espletato con procedura aperta e utilizzando l’inversione procedimentale che permette l’esame immediato delle offerte a ribasso, è stato aggiudicato alla ditta B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE di Gela, che ha offerto un ribasso del 31,7 per cento. In totale sono state 174 le imprese che hanno presentato offerta nelle forme previste dal relativo bando.

Entro il prossimo mese di Gennaio 2025 si prevede possa completarsi l’iter amministrativo, e quindi così procedere alla firma del contratto e all’avvio del cantiere.

I lavori riguardano il ripristino del terrazzo, e conseguentemente la definitiva messa in sicurezza dell’edificio, cosa che comunque ad oggi è stata garantita con un intervento tampone, consistito anche nell’inibizione all’utilizzo del piano calpestabile oggetto del cedimento.